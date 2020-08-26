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中職／兄弟一口氣簽7名球員　「火球男」宋晟睿380萬最高

記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-08-26 12:59:21

▲中職選秀宋晟睿。（圖／吳政紘攝）
▲中職選秀宋晟睿。（圖／吳政紘攝）
中信兄弟今年度季中選秀一共選入 9 位年輕小將，球團今日（26 日）宣佈與7 位新人完成簽約。好事多磨，第一指名的余謙尚未與球團達成共識；而第七指名的劉嘉益體檢未通過，無法與之簽約，中信兄弟球團也祝福劉嘉益日後將有更好的發展。

另外 7 位新秀皆與球團完成簽約並進入體檢程序，待體檢通過後將披上黃衫，與兄弟們一同奮戰。二刀流的「火球男」宋晟睿來自平鎮高中，18 歲，右投右打，獲中信兄弟第二指名青睞。球團給予宋晟睿 380 萬元簽約金肯定，一軍月薪 8 萬、二軍月薪 6萬，另有激勵獎金 80 萬元。

來自普門中學的內野手馬鋼，18 歲，右投右打，獲中信兄弟第三指名選入。球團給予馬鋼 320 萬簽約金肯定，一軍月薪 8 萬、二軍月薪 5 萬，另有激勵獎金60 萬元。

第四指名的林志綱內外野兼修，來自國立臺灣體育運動大學，21 歲，右投左打，球團給予林志綱 240 萬簽約金肯定，一軍月薪 9 萬、二軍月薪 7 萬，另有激勵獎金 60 萬元。

以野手身份投入選秀的林吳晉瑋，獲中信兄弟第五指名選入，將以捕手身份養成，林吳晉瑋也成為中職首位綠島出身的球員。來自穀保家商的林吳晉瑋，18歲，右投左打，球團給予林吳晉瑋 170 萬簽約金肯定，一軍月薪 8 萬、二軍月薪5 萬，另有激勵獎金 100 萬元。

來自遠東科大的黃韋盛，21 歲，右投右打，雖於去年選秀會落選，但並不氣餒，今年再度參加中職新人測試會，得到職棒教練團的推薦獲得選秀會資格，並獲中信兄弟以第六指名選入。球團給予黃韋盛 70 萬簽約金肯定，一軍月薪 9.5 萬、二軍月薪 7 萬，另有激勵獎金 120 萬元。

第八指名的投手曾家鋐來自南華大學，今年度中職二軍交流盃賽效力於台南市成棒隊，23 歲，右投右打，球團給予 20 萬簽約金肯定，一軍月薪 9.5 萬、二軍月薪 7 萬，另有激勵獎金 80 萬元。

第九指名的外野手劉貴元與馬鋼一樣來自普門中學，18 歲，右投左打，曾參與 2018 中國信託贊助之中華職棒專業棒球訓練營，球團給予 20 萬簽約金肯定，一軍月薪 7 萬、二軍月薪 5 萬。值得一提的是，劉貴元為已故總教練徐生明在故鄉成立的「美濃少棒－十年培育計畫」中，第一位進職棒的球員，劉貴元也將 20萬簽約金全額捐贈給「中華民國徐生明棒球發展協會」，以感念徐生明總教練，也期盼能培育更多優秀棒球人才。

關鍵字

余謙 選秀 中信兄弟 宋晟睿 中職

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