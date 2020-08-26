CBA／怎麼培養出林庭謙這樣的兒子？林正明：丟給別人教

「老實講他回美國我會比較放心！現在進入職業了要面對很多的現實和壓力。」林正明表示，作為一個爸爸他當然與有榮焉，但若是以教練的身分來看，他也告誡林庭謙，選秀結束只是第一步，未來還要更努力。
當然前往對岸打球，不代表就是放棄要自己在NBA打球的夢想，林正明也鼓勵兒子在CBA打出應有的身價，這樣搞不好能再吸引美國那邊的目光，參加夏令營等活動，「這個夢想是一直沒有改變的。」
光陰似箭，林庭謙在五年前赴美築夢，如今因疫情回來挑戰職業，林正明笑說自己五味雜陳，也透露在選秀當時還在帶U18，聽到兒子獲得選秀探花身分的肯定，當時是相當高興。
談起自己印象最深的驕傲時刻，林正明說有一次世青要去打世界盃在醒吾集訓，而世大運代表隊也在醒吾練球，於是雙方打對抗賽，林庭謙守到陳盈駿時非常努力，「那個心情是真的既高興、又感觸良多。」
另外，林正明也開玩笑的自誇說，在老爸和教練的角色轉換中做得最好，「因為這方面的事情我都交給吳正杰。」不會去過問他執教方面的事。「那時候有人問我：『小羊哥你庭謙都怎麼教？』我告訴他：『你千萬不要自己去教！』給別人教就對了。」
此中的邏輯，林正明也解釋說如果他自己帶林庭謙，兩人不可避免的會吵架，因此父子關係能維持到現在，真的就是因為有這樣的堅持。