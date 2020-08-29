NBA／季後賽回歸！球員和聯盟達成3點共識　周日將復賽

「昨天，我們在NBA球員、教練和球隊管理者之間進行了一次坦率、熱情和富有成效的談話，討論了進一步加強我們的集體努力和行動以支持社會正義和種族平等的下一步措施。」聲明中如此寫道。
而其中最關鍵的部分，是雙方同意擬定的三項社會改革要求，包括：
1. NBA及其球員同意立即建立一個由球員、教練和管理人員代表組成的社會正義同盟，該聯盟將關注廣泛範圍內的問題，包括增加投票渠道、促進公民參與以及倡導有意義的警察和刑事司法改革。
2. 在聯盟每一支球隊擁有並可控球館資產的城市，球隊管理人員將會繼續協同當地選舉工作官員，將場館轉變為2020年普選投票場地，這些場地將協助對新冠病毒抵抗能力不強的社區參與安全的線下投票方式。如果截至日期已過，球隊管理人員將與當地選舉工作官員一同，探索球隊設施在選舉相關方面的其他應用，包括且不限於投票人註冊地點及選票接收站。
3. 聯盟將與球員們和廣播電視合作夥伴們一同協作，在每一場NBA季后賽比賽中創建並囊括廣告位，這些廣告位將致力於促進公民更多地參與國家和地方選舉，並提高人們對選民渠道預計會的意識。
這三條共識主要是希望藉此促進社會公正的平台、以及創建致力於黑人社區經濟賦權的NBA基金會展開，以此來推到有意義和持續性的改革。