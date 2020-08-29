NBA／傳有球員對詹皇不滿　知名記者：他會議上態度專斷

「他一直是個榜樣，是一個令人振奮的球員。對我而說，他是世界上最偉大的球員，在很多方面都是。但在這個特定時刻稱他為領導者，我認為不太恰當。」Smith在《ESPN》節目First Take上如此說道。
在密爾沃基公鹿隊為了抗議Jacob Blake遭槍擊一事，而選擇進行罷賽後，NBA當局取消了當天所有的賽事，球員內部舉行了一次會議，而湖人和快艇選擇不完成本季後續的比賽，而James因為氣憤所以帶領了自家球員走出了會場。
Smith表示，他有消息來源認為有些人對於James這樣「我說了算」的態度頗有微詞，之後周五球員再次進行會議，並且同意繼續進行比賽，但James在會議即將結束之時，卻拿走麥克風又講了15分鐘。
「他(James)在談論『我下面的那些人』，『我必須照顧好我下面的人』，以至於有人在說：『你到底在說什麼，你下面是什麼？』他們當時沒有對他說，但他們對像我、Woj (Adrian Wojnarowski)以及參加這次會議的其他人說了這一點。」Smith最終總結道。
事實上在罷賽發生之後，媒體報導的「James的立場」反覆搖擺，讓人質疑到底哪一個是真的。這次Smith獨家爆料又有新的版本，因此也有些人在他的社群網站上嗆道：「每次都說聽說，到底是聽誰說的？」
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