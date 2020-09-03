NBA／哈登熄火秀關鍵封阻　火箭險勝雷霆搶七進次輪

雷霆主控Chris Paul前役關鍵發揮將系列賽拖進第7戰，不過今天上半場有些操之過急，發生4次失誤，但仍貢獻9分、9助攻，Dort表現亮眼，攻下全場最高18分，幫助雷霆在首節打完取得1分領先。
不過火箭也不是省油的燈，儘管團隊命中率較雷霆低，但出手數更多，以Eric Gordon的16分為最佳， Harden挹注10分，但8投僅2中手感不佳，火箭靠著3人得分上雙，上半場打完火箭以61:59暫時領先。
第三節，前役發生致命失誤的「威少」Russell Westbrook不滿吹判拍掉裁判手上的球，馬上被換下場冷靜，但並未收到技術犯規。
決勝節戰況依舊拉鋸，還有一分半鐘，P.J. Tucker關鍵跳投，火箭1分領先，但雙方失誤頻頻，剩下3.8秒，Dort三分球出手，Harden跳得超高，賞給小老弟「火鍋」自己也振奮怒吼，儘管最後1.1秒，哈登犯規，但Danilo Gallinari罰球沒進，雷霆最後一擊未能完成吞敗。
Harden今天15投僅4中，貢獻17分9助攻，儘管熄火但做出關鍵防守是火箭致勝關鍵，Westbrook挹注火箭次高的20分。
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