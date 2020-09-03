NBA／哈登熄火秀關鍵封阻　火箭險勝雷霆搶七進次輪

NBA季後賽首輪，火箭和雷霆今(3)日「搶七」大戰，雷霆菜鳥Luguentz Dort攻下30分打破

雷霆主控Chris Paul前役關鍵發揮將系列賽拖進第7戰，不過今天上半場有些操之過急，發生4次失誤，但仍貢獻9分、9助攻，Dort表現亮眼，攻下全場最高18分，幫助雷霆在首節打完取得1分領先。

不過火箭也不是省油的燈，儘管團隊命中率較雷霆低，但出手數更多，以Eric Gordon的16分為最佳，

上半場打完火箭以61:59暫時領先。

第三節，前役發生致命失誤的

不滿吹判拍掉裁判手上的球，馬上被換下場冷靜，但並未收到技術犯規。

決勝節戰況依舊拉鋸，還有一分半鐘，P.J. Tucker關鍵跳投，火箭1分領先，但雙方失誤頻頻，剩下3.8秒，Dort三分球出手，