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全台最經典繞圈賽在彰化！「衝刺王」彭源堂有望挑戰衛冕

記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-09-04 17:49:08

▲第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽將於 11 月 15 日登場。（圖／官方提供）
▲第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽將於 11 月 15 日登場。（圖／官方提供）
被譽為是國內最大的本土自由車賽事，第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽， 將於 11 月 15 日在素有台版「兼六園」美稱的彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。

▲成美文化園，是首次成為賽事主場，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為「台版兼六園」。（圖／官方提供）
▲成美文化園，是首次成為賽事主場，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為「台版兼六園」。（圖／官方提供）
▲成美文化園，是首次成為賽事主場，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為「台版兼六園」。（圖／官方提供）
▲成美文化園，是首次成為賽事主場，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為「台版兼六園」。（圖／官方提供）
本活動由96自転車、頂新和德文教基金會、台灣自由車運動協會共同主辦維持傳統特色，挑戰組賽道將騎進東南亞首座國際級試車場 ARTC， 競賽組則在台一線奔馳， 總計 40 公里， 是全台最經典的城市繞圈賽。

去年拿下台灣第一的「衝刺王」彭源堂今年有望續戰， 他表示，「去年高士特車隊隊友受邀從歐洲來台參賽，對此賽事給予高度評價，也很開心把冠軍留在台灣。今年受疫情影響，無法到歐洲受訓，期許未來台灣賽事機會增加，像此賽事高張力、刺激型的城巿繞圈賽， 讓車手有發展的舞台， 同時讓更多人認識這項運動。」

▲第二屆「96
▲第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽將於 11 月 15 日登場。（圖／官方提供）
今年全球受到新冠肺炎影響，體育運動進入寒冬，但「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」仍如期舉行， 並結合彰化在地文化， 舉辦車聚嘉年華。永靖鄉長詹木根表示， 今年< 彰化讚>永靖要以地主隊模式，讓全台騎友認識永靖的<好食、好美、好熱情>，同時， 永靖也以日本<日本盃>的主辦城市櫪木縣為目標， 期望藉由賽事讓大家認識臺灣永靖的美食、美景和最美人情味帶動地方觀光產業！ 主辦單位<96 自転車>特別提供報名騎友「永靖好食券」， 讓車友能走進永靖巷弄老街， 騎車之餘還能品嚐台灣在地的銅板古早味。

而作為這次起迄點的成美文化園，是首次成為賽事地點，該園因貌似日本 3 大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為「台版兼六園」， 每年吸引上萬人造訪。車測中心（ ARTC） 的繞圈賽道， 暌違十年才在去年開放給自由車賽事使用， 也成為「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」的經典特色。

▲第二屆「96
▲第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽將於 11 月 15 日登場。（圖／官方提供）
 

 

 

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自行車 彭源堂 兼六園 彰化 衝刺王

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