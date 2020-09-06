NBA／黑馬殺出！哈里斯末節連砍3顆三分球　金塊扳平戰局

金塊上一戰遭到快艇打爆，今天再度交手面臨不可輸的壓力，首節他們也的確打出瘋狂的進攻，團隊命中率高達70%，Murray砍下11分，Jokic更是得到了15分，兩人攜手幫助球隊取得44:25的領先。
次節快艇雖然提升了防守強度，並且降低了金塊的得分，但主將Leonard上半場還沒完全進入狀態，11投僅4中、得到9分，也讓球隊在追分時格外辛苦，兩節打完金塊仍以72:58領先。
易籃再戰後，兩隊命中率都下滑不少，第四節初快艇一度在Paul George連拿5分的帶領下，回到只落後5分；不過之後Jokic開始主導金塊進攻，先是自己籃下打進，又兩度助攻給Harris投進外線，幫助球隊打出8:0的小高潮，將分差拉開到雙位數。
最後三分鐘，快艇在JaMychal Green和Lou Williams的連續得分下又追趕上來，但之後先是Murray在Leonard面前投進高難度三分，手感火熱的Harris再度接獲Jokic助攻投進外線，快艇這邊Patrick Beverley大動作抗議被趕出場，也影響到球隊士氣，最終無力追趕以9分差輸球。
Jokic今天砍下26分、18 籃板、4助攻，Murray也得到25分、6助攻，除了他們兩人之外，中鋒Paul Milsap攻下13分、Harris得到13分，Monte Morris斬獲10分，新星Michael Porter JR.得到11分。
快艇方面，Leonard整場始終無法找到投籃感覺，此役17投4中、僅拿13分，而George也只有19投7中、得到22分，因此儘管快艇本場Marcus Morris和Ivica Zubac都打得相當不錯，全隊有7人得分上雙，但最終還是不敵金塊。
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