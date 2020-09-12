籃球／電信女籃公益活動十周年　林玉書：看見當年的自己

中華電信女籃公益活動今年3場系列活動，分別於新竹、台東與屏東舉行，除了三對三鬥牛賽活動，電信女籃積極投入社會公益活動，暑假期間舉辦「電信女籃到我家」活動，下鄉前往彰化路上鄉、宜蘭南澳鄉與台南後壁區，貼身教導與陪伴弱勢家庭的學童，親身來前進偏鄉和小朋友交流。
今年是第3年以電信球員身分參與活動，林玉書表示前往宜蘭時留下深刻印象，「剛好教到原住民的小球員，雖然比較皮，但他們學習能力很快，也很活潑，很好玩，印象很深刻。」
今天活動來到家鄉新竹，林玉書笑說本來想順便回家，但因遇上中華白培訓隊最後一周訓練，所以活動還沒結束就要提前北返受訓，但很開心能回家貢獻所學，「看他們打球好像看到過去的自己。」
中華電信基金會副執行長高世威坦言，今年因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響一度考慮停辦，但活動邁入第10年不希望缺席，因此減少報名隊數、提高現場防疫措施，並首度前進新竹、台東，屏東則是實現承諾連2年前往。
9月電信女籃展開公益盃三對三鬥牛賽行程，執行教練黃曉潔帶領球員進行「基層籃球訓練站」課程。基層籃球訓練課程傳授防守、運球、傳球等比賽技巧，邀請新竹培英國中、建華國中、竹光國中女籃校隊選手參與受訓；趣味籃球競賽結合遊戲與籃球，歡樂氣氛更加展現電信女籃親切熱情的形象，讓球賽的緊張氣氛暫時解除。