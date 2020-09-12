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籃球／電信女籃公益活動十周年　林玉書：看見當年的自己

記者鍾東穎/新竹報導
calendar_today2020-09-12 16:07:50

▲中華電信女籃公益活動邁入10周年，首度前進新竹，今(12)日在清華大學熱鬧登場。（圖／鍾東穎攝 ,2020.09.12）
▲中華電信女籃公益活動邁入10周年，首度前進新竹，今(12)日在清華大學熱鬧登場。（圖／鍾東穎攝 ,2020.09.12）
中華電信女籃「愛與關懷公益活動」今年邁入10周年，首度前進新竹和台東，今(12)日在清華大學熱鬧登場，電信新秀林玉書回到家鄉新竹相當有感觸，直呼「好像看到過去的自己。」也談到和原住民小孩互動時印象深刻。

中華電信女籃公益活動今年3場系列活動，分別於新竹、台東與屏東舉行，除了三對三鬥牛賽活動，電信女籃積極投入社會公益活動，暑假期間舉辦「電信女籃到我家」活動，下鄉前往彰化路上鄉、宜蘭南澳鄉與台南後壁區，貼身教導與陪伴弱勢家庭的學童，親身來前進偏鄉和小朋友交流。

▲中華電信女籃公益活動今)年邁入10周年，首度前進新竹，今(12)日在清華大學熱鬧登場，電信新秀林玉書。（圖／鍾東穎攝
▲中華電信女籃公益活動今)年邁入10周年，首度前進新竹，今(12)日在清華大學熱鬧登場，電信新秀林玉書。（圖／鍾東穎攝 ,2020.09.12）
今年是第3年以電信球員身分參與活動，林玉書表示前往宜蘭時留下深刻印象，「剛好教到原住民的小球員，雖然比較皮，但他們學習能力很快，也很活潑，很好玩，印象很深刻。」

今天活動來到家鄉新竹，林玉書笑說本來想順便回家，但因遇上中華白培訓隊最後一周訓練，所以活動還沒結束就要提前北返受訓，但很開心能回家貢獻所學，「看他們打球好像看到過去的自己。」

▲電信新秀林玉書。（圖／鍾東穎攝
▲電信新秀林玉書。（圖／鍾東穎攝 ,2020.09.12）
中華電信基金會副執行長高世威坦言，今年因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響一度考慮停辦，但活動邁入第10年不希望缺席，因此減少報名隊數、提高現場防疫措施，並首度前進新竹、台東，屏東則是實現承諾連2年前往。

9月電信女籃展開公益盃三對三鬥牛賽行程，執行教練黃曉潔帶領球員進行「基層籃球訓練站」課程。基層籃球訓練課程傳授防守、運球、傳球等比賽技巧，邀請新竹培英國中、建華國中、竹光國中女籃校隊選手參與受訓；趣味籃球競賽結合遊戲與籃球，歡樂氣氛更加展現電信女籃親切熱情的形象，讓球賽的緊張氣氛暫時解除。

▲中華電信女籃公益活動今)年邁入10周年，首度前進新竹，今(12)日在清華大學熱鬧登場。（圖／鍾東穎攝
▲中華電信女籃公益活動今)年邁入10周年，首度前進新竹，今(12)日在清華大學熱鬧登場。（圖／鍾東穎攝 ,2020.09.12）
 

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中華電信 女籃 林玉書 清華大學 新竹

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