中職／史上最大約！味全龍開出百萬月薪　就等王維中點頭

中華職棒新軍味全龍隊貫徹創辦人魏應充理念，讓以打棒球為職志的球員有更多舞台，去年成軍後，連2年選秀都指名最多球員。今年共選11人，截至今（14）日，球團已與8人簽約，還有2人已達共識，近日將簽約。至於狀元王維中，球團已提出接近聯盟選秀史上最大合約，盼王維中根留台灣，與龍隊共創台灣棒球產業熱潮。



