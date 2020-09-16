揭密！關於美國網球公開賽新科冠軍Thiem的十件事

Dominic Thiem在周日於紐約舉行的美國公開賽男單決賽中，脫穎而出、成功擊敗Alexander Zverev，並贏得了他的首座大滿貫冠軍。
Thiem在前三場大滿貫決賽中輸球後，又在本次決賽開場失利，前兩局以6-2、6-4的比數連輸二，讓人不禁捏了把冷汗，然而隨後他便出色贏得了接下來的三局6-4、6-3、7-6（8-6）的勝利，成功奪冠。
Thiem 分享：「我和Zverev在2014年就認識了，當時我們都排在第100位左右，並且很快建立了很好的友誼，然後到了2016年，我認為即將再次展開激烈的競爭；而我們的旅程將我們帶到這裡，我希望我們今天能有兩名獲勝者，這是我們倆都應得的。」
以下我們將透露關於這位新科冠軍的十件事：
1. 他的第一個夢想是贏得基茨比爾站（Kitzbühel）
基茨比爾站是他小時候參加的巡迴賽之一，因此他的早期志向是希望更接近在故鄉圓夢。在2019年獲得冠軍後，他分享：「贏得基茨比爾時，我實現了一個兒時的夢想，那是迄今為止我職業生涯中最好的經歷之一。」
2. 他是切爾西的忠實球迷，甚至擁有自己的球迷俱樂部
作為切爾西足球俱樂部的狂熱支持者，無論身在何處，Thiem都始終在比賽和訓練之間，找時間觀看英超聯賽和歐洲的藍軍。此外，幾年前，他在奧地利為自己的朋友和奧地利球員建立了自己的足球俱樂部，簡稱TFC Matzendorf。
3.他戴的手鐲是為了支持清淨海洋行動
有一天Thiem偶然發現了一間公司叫做4Ocean，4Ocean自2017年成立以來，已經從海洋中移走了數百萬磅的塑料。因此，他購買了其中的一條手鍊，在比賽中戴著它，然後與4Ocean取得了聯繫，積極地推廣他們的行動。
4.他從來沒有打過單手反拍
Thiem的招牌動作之一是他的單手反拍，但這並不是他原先擅長的事，直到他的教練要求他進行單手反拍。在12歲之前，他都用雙手反拍打球。
5.他贏得的第一個ATP巡迴賽冠軍，當時的對手是他後來的教練
Thiem於2011年在維也納的ATP巡迴賽上取得了突破，當時他的對手是擁有奧地利網球傳奇之稱的44歲Thomas Muster。儘管有經驗和年齡差距，Thiem還是以6-2和6-3贏得了比賽，後來Thiem將Muster加入了他的教練團隊-儘管只有短暫的時光。
6.他有自己的網球巡迴賽-Red Bull Thiem, Set and Match
Red Bull Thiem, Set and Match對男女選手都開放，並於2020年在奧地利開賽6站。每場比賽進行4場比賽的小盤，平局為3-3。進攻性比賽也會得到獎勵，獲勝者將獲得雙倍積分。獲獎者將獲得世界第三球員的特別培訓。
7.他支持費德勒和納達爾成為超級教練
近年來，前球員Boris Becker, Ivan Lendl, Andre Agassi, Stefan Edberg and Goran Ivanisevic都嘗試轉變為教練。蒂姆相信Roger Federer和Rafael Nadal都會效仿這樣的轉變。他認為：「Roger Federer和Rafael Nadal可能會成為最好的教練，因為他們對網球有很深的了解。這太瘋狂了！」
8.關於他的早期訓練套路有一些傳說
想知道他成功的秘訣嗎？ 好吧，這不僅是他的網球能力，還在於他達到最佳的健身狀態。很長一段時間以來，有人傳說：他會背著樹幹訓練、在樹林裡夜跑、在冰冷的河流裡游泳，為他準備參加嚴峻的網球比賽做好了準備。事實上這些都是傳說（笑），但是他確實在邁阿密的季前接受非常嚴格的訓練。
9.費德勒是Thiem說話口音的大粉絲
這位20屆大滿貫冠軍公開承認一件事，就是他非常喜歡Thiem的口音，常常被Thiem口音逗樂，無論他在記者會上使用哪種語言切換。 費德勒說：「我喜歡他的口音。不管他說的是德語還是英語，都有有趣的口音，而且他也知道這一點。」
10.如果他能夠決定網球賽事規則，他將做出重大改變
如果他能夠決定比賽規則，他希望讓大多數比賽中，將第三局成為決勝局。他解釋說：「我認為有些事情會改變。其中之一是，在一些較小的錦標賽中，我會將第三局實行搶七。」