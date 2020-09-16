NBA／宇宙艇翻覆　魯長老：我們有冠軍天賦但沒化學效應

洛杉磯快艇今天在搶七戰中以89:104輸給丹佛金塊，無緣晉級西區決賽，也讓季前被視為是奪冠熱門的球隊情何以堪。賽後球隊替補後衛「魯長老」Lou Williams在受訪時承認，球隊並沒有打出理想的化學效應。



