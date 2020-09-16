NBA／宇宙艇翻覆　魯長老：我們有冠軍天賦但沒化學效應

洛杉磯快艇今天在搶七戰中以89:104輸給丹佛金塊，無緣晉級西區決賽，也讓季前被視為是奪冠熱門的球隊情何以堪。賽後球隊替補後衛「魯長老」Lou Williams在受訪時承認，球隊並沒有打出理想的化學效應。
快艇去年夏天得到了兩大球星Kwahi Leonard及Paul George，球隊無論是後場、還是鋒線的陣容都相當完整，替補又有Montrezl Harrell和Williams兩大砍將，實力相當可怕，也讓外界認為有奪冠實力。
然而在此次季後賽，他們手輪面對獨行俠就面臨苦戰，晉級次輪後戰金塊，一度握有3:1的絕對優勢，但最終卻以3:4輸掉系列賽，無緣隊史首次打進西區決賽。
對此，Williams賽後受訪時失望的表示，球隊本早就應該結束這輪系列賽的，但是卻給了對手翻盤機會，另外也承認在今天這場比賽的失常，是因為大家都「打急了」。
「我們雖然有成為冠軍球隊的天賦，但卻沒有產生化學效應。」Williams在復賽陷入去脫衣舞孃俱樂部吃雞翅的風波後，狀況一直都沒能找回來，本輪系列賽他合計三分球27投4中，讓球隊火力大減。
另外，Leonard今天也沒承擔起領袖責任，全場22投6中只有14分，而且下半場11投1中，寫下生涯最糟的成績。而George則是16投4中，僅得10分。