UBA／田浩出走游艾喆打先發　陳子威：盼他向陳又瑋學習

政治大學男籃今年走了主控田浩，對球隊的戰力造成很大的影響，總教練陳子威今天在受訪時坦言，將會讓大一新生游艾喆打到先發控球，也期許他能把籃子練好，以後才能往更高的層級發展。
政大今年補進能仁奪冠班底的王凱裕以及游艾喆，被視為是下一季UBA男子組冠軍的熱門隊伍。不過田浩的離去，對於球隊造成不小的影響。加上他們傷兵多，有些主力球員又接受國家隊的徵召，因此戰力整合不易，陳子威也希望兩名新人——特別是游艾喆能打出來，為球隊的戰力做出貢獻。
「艾喆當然最需要加強的就是他的三分線。」陳子威表示，游艾喆的中距離是他拿手的武器，節奏掌控和傳球也很有水準，但希望他能在未來四年把自己的射程拉遠一點，才能把自己的生涯延續得更長久。
雖然確定拿下一個先發的位置，上場時間得到把握，但陳子威也認為這對游艾喆來說是個挑戰，他得承擔更多承認，也直說：「我希望游艾喆能把陳又瑋當成是學習和超越的對象。」
而游艾喆則是說，「田浩學長對我很好，他場上的技巧、在場下的心理建設都值得我學習。壓力一定會有，只是也不用想那麼多，上場就是幫助球隊。他走了也會有其他學長出來承擔責任，產生不同的化學效應。」
田浩走了，游艾喆自己也有自知之明，雖然發揮的機會增加了，不過也必須打出相對應的表現，他也希望自己能好好努力，不要辜負教練的信任。