中職／泰迪優質先發屠猿　統一喜獲3連勝坐穩下半季龍頭

近期狀態低迷的樂天桃猿，今天作客台南棒球場對戰統一獅，然而此役他們先發曼恩4局丟了8分，而自家打線又無法從泰迪手中有效得分，終場以5:11輸球，吞下4連敗，而統一獅則是拿下3連勝，繼續坐穩下半季龍頭寶座。
樂天今天派出曼恩掛帥主投，他上一戰對兄弟主投5局飆出10次三振，丟掉3分，表現還算可圈可點。可是今天面對統一打線卻完全無計可施，前4局就丟掉了5分。
第5局曼恩一上場就投出1次保送和被敲2支安打後退場，樂天緊急更換投手為洪聖欽，但他也壓不住陣腳，統一又靠著2支安打和2次高飛犧牲打，單局打進了5分大局，取得10:3的絕對領先。
樂天今天前5局雖然有攻勢，但都稍嫌零星，而泰迪雖然在第5局隊陳晨威投出了頭部觸身球，但整體來說今天表現相當不錯，6局被敲7支安打丟3分，繳出優質先發的內容。
泰迪退場後，樂天面對統一的中繼投手頗有突破，第7局時靠著二壘有人時林智平的適時安打，敲回1分；8局上朱育賢掃出個人本季的第27發全壘打，幫助球隊追到只剩5分差。
不過統一8局下又靠著陳鏞基的高飛犧牲打添得1分，下一個半局王鏡銘上來關門，雖然他今天狀態依舊不理想，但樂天該局的攻勢中夾著一次雙殺打，最終也無功而返，以6分之差輸球。