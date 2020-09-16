中職／泰迪優質先發屠猿　統一喜獲3連勝坐穩下半季龍頭

近期狀態低迷的樂天桃猿，今天作客台南棒球場對戰統一獅，然而此役他們先發曼恩4局丟了8分，而自家打線又無法從泰迪手中有效得分，終場以5:11輸球，吞下4連敗，而統一獅則是拿下3連勝，繼續坐穩下半季龍頭寶座。



