NBA／場均30分6助攻卻無緣最佳陣容　Beal寫最悲情紀錄

根據《ESPN》報導，華盛頓巫師主力後衛Bradley Beal是NBA史上首個在例行賽場均至少得到30分、6助攻，但最終落選最佳陣容的球員。值得一提的是，他今年甚至沒有入選明星賽。
Beal今年在例行賽出賽57場，場均出戰36分鐘，可以得到30.6分、4.2籃板和6.1助攻。然而巫師僅有25勝、47敗的戰績，可能因此影響到評審的決定，成為導致他最終落選的一個原因。
根據報導，Beal在此次票選於後衛中排名第7，剛好無緣擠進最佳陣容。和他一樣以些微差距落選的還有76人中鋒Joel Embiid以及公鹿射手Khris Middleton。
本季最佳陣容名單如下：
一隊
G: Luka Doncic，獨行俠
G: James Harden，火箭
F: Giannis Antetokounmpo，公鹿
F: LeBron Jame，湖人
C: Anthony Davis，湖人
二隊
G: Chris Paul，雷霆
G: Damian Lillard，拓荒者
F: Kawhi Leonard，快艇
F: Pascal Siakam，暴龍
C: Nikola Jokic，金塊
三隊
G: Ben Simmons，76人
G: Russell Westbrook，火箭
F: Jayson Tatum，塞爾提克
F: Jimmy Butler，熱火
C: Rudy Gobert，爵士