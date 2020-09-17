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NBA／場均30分6助攻卻無緣最佳陣容　Beal寫最悲情紀錄

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-09-17 09:34:05

巫師球星Bradley Beal
▲巫師球星Bradley Beal。（圖／美聯社／達志影像）

根據《ESPN》報導，華盛頓巫師主力後衛Bradley Beal是NBA史上首個在例行賽場均至少得到30分、6助攻，但最終落選最佳陣容的球員。值得一提的是，他今年甚至沒有入選明星賽。



Beal今年在例行賽出賽57場，場均出戰36分鐘，可以得到30.6分、4.2籃板和6.1助攻。然而巫師僅有25勝、47敗的戰績，可能因此影響到評審的決定，成為導致他最終落選的一個原因。

根據報導，Beal在此次票選於後衛中排名第7，剛好無緣擠進最佳陣容。和他一樣以些微差距落選的還有76人中鋒Joel Embiid以及公鹿射手Khris Middleton。

本季最佳陣容名單如下：

一隊

G: Luka Doncic，獨行俠

G: James Harden，火箭

F: Giannis Antetokounmpo，公鹿

F: LeBron Jame，湖人

C: Anthony Davis，湖人

二隊

G: Chris Paul，雷霆

G: Damian Lillard，拓荒者

F: Kawhi Leonard，快艇

F: Pascal Siakam，暴龍

C: Nikola Jokic，金塊

三隊

G: Ben Simmons，76人

G: Russell Westbrook，火箭

F: Jayson Tatum，塞爾提克

F: Jimmy Butler，熱火

C: Rudy Gobert，爵士

 

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