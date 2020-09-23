運動巷仔內／捨棄高薪回歸日職　陳偉殷為何選擇羅德？

羅德隊21日宣布台灣左投陳偉殷加盟，今天日媒就以「救世主」、「百億元男」等標題歡迎他回歸日職，還以大篇幅頭版介紹他，不過就如同日媒分析一樣，陳偉殷為了加盟，雖然年薪降低為約3000萬日幣，跟他全盛時期動輒上億的身價不能相比，也跟他今年2200萬美元高薪無法比擬，但是他仍願意回歸，其實也帶著回饋的心態。





2008年4月2日陳偉殷對讀賣巨人後援5.2局無失分，拿下日職生涯首勝，之後又在7月16日對巨人先發7局失1分奪勝，之後就被封為「巨人殺手」。

陳偉殷還參加了北京奧運，為中華隊拿下對荷蘭的重要一勝，2008年陳偉殷站穩先發，投出7勝6敗，防禦率2.19的好成績，這也翻轉了他的命運，昔日中日「今中二世」稱號，跟他的表現十分符合。

2009年陳偉殷更猛，出賽24場有4度完封，防禦率1.54，讓他拿下央聯防禦率王，陳偉殷年薪也首度破億，是跟山口鐵也並列首位從育成球員身價破億的選手。

中日龍連霸2010年、2011年，陳偉殷都是王牌投手，跟吉見一起並列「左右護法」，他年薪也一度高達1億7千萬元，是他最風光時期。

不過他卻毅然決然挑戰大聯盟，2012年，他

以三年保障1133.8萬美元複數合約加盟金鶯隊，這才中斷了他的日職生涯。

是第一位在

聯盟冠軍戰

的台灣球員，2015年結束後，他選擇轉戰馬林魚，簽下5年8000萬的超級大合約，也是亞洲最高薪投手。

可惜他在馬林魚後期發展並不順遂，除了傷勢困擾外，合約沒走完，去年他更是被球隊當成是「牛棚」投手使用，出賽45場，0勝1敗，防禦率6.19，讓他不甘心的投完整季。馬林魚也在球季結束後將他釋出，今年1月底才跟水手隊簽下小聯盟約，並受邀春訓，可惜陳偉殷又受到疫情影響，之後被水手在6月27日釋出。

走過大聯盟現實的職業生涯，陳偉殷又回到當初他表現亮眼的日職發展，對他而言，成為「優勝請負人」，目標努力為羅德隊奪冠，也是他棒球第二人生的開端。