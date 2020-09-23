NBA／穆雷關鍵三分刺穿湖人　恐怖金塊第3戰爆發扳回一城

上一戰慘遭對手絕殺的丹佛金塊，今天在西區決賽面臨退無可退的壓力，但是他們再次展現驚人韌性，在當家主控Jamal Murray第四節關鍵時刻連續2顆大心臟的三分球、全場攻下28分、12助攻、8籃板的帶領下，終場以114:106擊敗洛杉磯湖人，系列賽追成1:2。



