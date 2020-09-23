NBA／穆雷關鍵三分刺穿湖人　恐怖金塊第3戰爆發扳回一城

上一戰慘遭對手絕殺的丹佛金塊，今天在西區決賽面臨退無可退的壓力，但是他們再次展現驚人韌性，在當家主控Jamal Murray第四節關鍵時刻連續2顆大心臟的三分球、全場攻下28分、12助攻、8籃板的帶領下，終場以114:106擊敗洛杉磯湖人，系列賽追成1:2。
首節湖人率先打出8:2的領先，不過之後金塊在Jokic及Murray聯手下反打出20:12的高潮，順勢將分數給反超。該節戰罷Jokic就砍下了11分，包括一記James面前投進的高難度騎馬射箭，幫助球隊以29:27領先。
次節金塊板凳發威，替補上陣的Michael Porter Jr.和Monte Morris都有命中外線，金塊以一波21:5的猛烈攻勢，一度領先多達18分。但之後湖人Anthony Davis跳出來強攻縮小分差，上半場打完追到53:63僅落後10分。
易籃再戰後，雙方互有往來，金塊Murray在一次防守中肘擊LeBron James的臉部而被吹一級惡意犯規，不過在那之後這位明星後衛表現精采，帶領球隊在該節尾聲打出12:2的小高潮，持續拉開分差為93:75。
末節，湖人在Jokic還在場下休息時開始追分，Davis於三分線外騙到3次罰球、James也跟著飆進外線，湖人在這兩次進球後突然找回專注，屢次利用對手失誤取分，打出23:8的攻勢，將比數追到只落後1顆球權差距。
關鍵時刻，Murray砍進一顆重要的三分球，幫助金塊止血，之後Rajon Rondo發生進攻犯規，接下來兩個回合，Murray先助攻給Paul Milsap籃下得分，之後又砍進一顆29呎的超大號三分球，幫球隊鎖定勝利。
金塊眾將今天打得更加積極，籃板以44:25大幅領先對手，團隊命中率54.8，以及三分球命中率37.9%也都優於對手，打出一場漂亮的團隊籃球。
Murray今天16投9中砍下28分，另外還送出12次助攻，抓下8個籃板；中鋒Jokic今天下半場明顯有些疲累，但依舊砍下22分、10籃板、5助攻。而前鋒Jerami Grant今天成為左右戰局勝負的黑馬攻下全隊次高的26分。另外，替補後衛Morris也斬獲14分。
湖人方面，Davis這場比賽還是砍下27分，但整場只抓下2個籃板，禁區威力大減；而James則是得到全場最高的30分，還有11助攻和10籃板，繳出大三元的成績，但其他人表現乏善可陳，難以和多點開花的金塊抗衡。