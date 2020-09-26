NBA／綠衫軍第三節海灌41分逆轉　塔圖姆中場喊話必須贏

NBA東區決賽第5戰，塞爾提克今(26)日逆轉12分落後，創下隊史面臨生死戰的最大逆轉紀錄，總教練Brad Stevens透露，下半場反撲關鍵，Jayson Tatum在中場休息時向隊友喊話，表達想要拯救系列賽的強烈慾望。