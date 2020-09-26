NBA／綠衫軍第三節海灌41分逆轉　塔圖姆中場喊話必須贏

NBA東區決賽第5戰，塞爾提克今(26)日逆轉12分落後，創下隊史面臨生死戰的最大逆轉紀錄，總教練Brad Stevens透露，下半場反撲關鍵，Jayson Tatum在中場休息時向隊友喊話，表達想要拯救系列賽的強烈慾望。
綠衫軍此役背負著系列賽1比3不能輸的壓力，但上半場發揮不佳，最多落後到12分，僅靠「雙探花」Jayson、Jaylen Brown各拿10分，以51:58緊咬落後。
《ESPN》記者Rachel Nichols表示Stevens向她透露，陣中幾名球員在中場休息時發表談話，現在多麼迫切需要贏球，並表達了想要拯救整個系列賽的強烈慾望，而Tatum就是其中一人，Stevens對於球隊在下半場反撲感到驕傲。
不只是說說，Tatum在易籃後帶頭反攻單節攻下17分，率領綠衫軍在第三節海灌41分逆轉戰局，終場以121:108擊敗熱火，系列賽追成2比3延長戰局，逆轉12分獲勝也創下隊史過去25次季後賽面臨生死戰的最大逆轉紀錄。
Jayson Tatum攻下全場最高31分10籃板，賽後表示過去幾天都睡不好，「1比3落後你不可能有好心情，我們並沒有要嘗試連贏3場，我們要1場1場拚，我就是帶著急切的心情上場拚戰。」