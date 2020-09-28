NBA／眾球星關注東區決賽　林書豪也發文大讚黑馬熱火

西區冠軍昨天出爐，NBA焦點都落在今(28)日的東區決賽第6戰，本季大黑馬熱火終場以125:113擊敗塞爾提克，拿下另一張總冠軍賽門票，華裔球星林書豪等大票球星發推特狂讚熱火表現令人驚豔。
林書豪發推文，「Erik Spoelstra教練被低估了，Tyler Herros無所畏懼，Iggys(Andre Iguodala連6年打進總冠軍賽)，Jimmy Butler大放異彩並在壓力下成長。這會是場偉大的總決賽。」
前熱火球星「閃電俠」Dwyane Wade也狂發推特慶祝老東家打進總冠軍賽，並恭喜老友Butler，「太為Butler開心了！每個人來一杯大臉咖啡，但還要看他肯不肯賣哈哈」、「Tyler和Bam Adebayo下一個十年會非常特別。」
熱火主力中鋒Bam Adebayo今天攻下全場最高32分14籃板5助攻，獲選NBA官方今日最佳數據，本輪系列賽場均達到21.8分11籃板5.2助攻，成為史上最年輕在分區決賽中場均20+10+5，也是唯一命中率高達60%還能拿到此數據的球員。
熱火今年以東區第5種子的身分一路爆冷，先是橫掃了溜馬，之後淘汰掉頭號種子公鹿，最終又在東決以4比2將塞爾提克給踢落，繼2014年之後重返總冠軍賽。