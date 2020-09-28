籃球／導入高科技！攻城獅數據化檢視體能訓練成果

P.League+新竹攻城獅隊史首場公開賽事將於10月17日正式開戰，球團自7月起即規劃全年度體能訓練計畫，針對爆發力、速度、敏捷與變向能力加強訓練，並於不同階段透過體能測驗檢視日常訓練的成果，也成為球員自我要求的重要依據。球團希望能藉由高科技儀器量化訓練成果，提供教練團與體能教練參考，進而評估球員的身體素質狀態，盡可能降低運動傷害發生的機率。

▲新竹攻城獅安排例行性體能測驗，測驗項目包含垂直跳、立定跳遠、直線衝刺、橫向移動等。（圖／新竹攻城獅提供）

▲新竹攻城獅導入專業科學化訓練 盼能提升體能訓練成效。（圖／新竹攻城獅提供）

▲數據化檢視體能訓練成果 新竹攻城獅備戰隊史首場公開賽事。（圖／新竹攻城獅提供）