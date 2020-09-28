籃球／挑戰雙職業！外籍生石博恩加盟富邦勇士

臺北富邦勇士於季外持續補強，全力備戰P. League+新賽季！球團今(28)日宣布，健行科大籃球隊外籍生Brendon Smart石博恩正式加盟。今年三月剛協助健行科大奪下「108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽」男生組第一級冠軍的外籍生中鋒石博恩，四年大學生涯共幫助球隊奪下三座冠軍，今年更首度完成二連霸；告別UBA，石博恩選擇挑戰職業球隊，披上勇士戰袍。