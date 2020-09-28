籃球／挑戰雙職業！外籍生石博恩加盟富邦勇士

臺北富邦勇士於季外持續補強，全力備戰P. League+新賽季！球團今(28)日宣布，健行科大籃球隊外籍生Brendon Smart石博恩正式加盟。今年三月剛協助健行科大奪下「108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽」男生組第一級冠軍的外籍生中鋒石博恩，四年大學生涯共幫助球隊奪下三座冠軍，今年更首度完成二連霸；告別UBA，石博恩選擇挑戰職業球隊，披上勇士戰袍。
身高198公分，體重95公斤，現年24歲，來自聖文森的石博恩，在108學年度共21場的大專賽事中，平均攻下10.7分11.1籃板1.3抄截1.1阻攻，其中更有單場繳出20分30籃板的驚人數據。石博恩不僅以主宰禁區受到矚目，本季在三分線也屢有斬獲，出手51次命中17球，命中率達3成3，外線能力顯著提升，優異的體能加上能內能外的身手，讓他未來的發展備受矚目。
UBA賽事之外，石博恩也在這個暑假出征T3BA 3X3的職業賽事，並於近日率領桃園E.son奪下冠軍。由於T3BA 3X3賽事與勇士賽季並未重疊，未來石博恩將持續在勇士休季期間轉戰T3BA職業聯盟磨練球技，賽季則回歸勇士，同時挑戰3X3和5X5的雙職業生涯。
臺北富邦勇士教練團表示，石博恩具有相當的可塑性，過去四年的進步成長有目共睹，充分展現絕佳的籃板能力，並擁有多次難得的奪冠經驗。未來賽事他也將有機會擔任四號位大前鋒的角色，持續加強勇士鋒線的戰力。石博恩預計披上指標性的23號球衣，他也期望能迅速融入球隊體系，未來賽季為臺北富邦勇士爭取最佳成績！