足球／第三屆桃捷盃擴大舉辦　破千人感受足球魅力

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今(1)日起一連四天，在桃園青埔足球場舉行，今年擴大舉辦，廣邀桃園捷運走過的桃園、新北與台北中小學生參賽，共吸引74隊小球員參與，還搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力，更展現桃園市推動足球的成果。

▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，共吸引74隊小球員參與。（圖／主辦單位提供）

▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，地主球隊桃園國際教練和球員潘彥昕（右一）下場當起教練。。（圖／主辦單位提供）