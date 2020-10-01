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足球／第三屆桃捷盃擴大舉辦　破千人感受足球魅力

記者鍾東穎/桃園報導

calendar_today2020-10-01 18:16:43

▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力。（圖／鍾東穎攝 ,2020.10.01）
▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力。（圖／鍾東穎攝 ,2020.10.01）

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今(1)日起一連四天，在桃園青埔足球場舉行，今年擴大舉辦，廣邀桃園捷運走過的桃園、新北與台北中小學生參賽，共吸引74隊小球員參與，還搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力，更展現桃園市推動足球的成果。



「桃園市非常重視體育發展，我們大力支持，市長鄭文燦更加用力推動足球運動，每年舉辦相關賽事，有越來越多球員報名參加！」桃園市體育局局長莊佳佳強調，桃園市推動體育不遺餘力，未來還將在中壢體育園區，打造一座符合國際標準的足球場，持續推動足球運動的發展。


▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力。（圖／主辦單位提供）
▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，共吸引74隊小球員參與。（圖／主辦單位提供）
桃捷盃過去兩年賽事越來越受關注，今年雖受到疫情影響，延至10月才舉辦賽事，但因為疫情控制得宜，主辦單位決定擴大邀請桃園捷運行經的桃北北地區小球員參加，董事長劉坤億感性表示，舉辦本屆賽事非常重要，更充滿意義，因為疫情終將過去，我們要做好準備，繼續向前衝刺。

本屆桃捷盃除了有74隊參賽，爭取冠軍榮耀與8000元運動用品禮券以外，還同時舉辦桃捷公司親子日，今年參與人數也大幅提升，從去年80餘人，增加到今年的188人，不只搭配趣味活動，還有桃園國際的男、女球員擔任助教，透過足球小遊戲讓孩子們更認識足球，寓教於樂。

▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，地主球隊桃園國際教練和球員下場當起教練。於桃園青埔足球場開踢。（圖／主辦單位提供）
▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，地主球隊桃園國際教練和球員潘彥昕（右一）下場當起教練。。（圖／主辦單位提供）
 


▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力。（圖／主辦單位提供）
▲第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽1日起在桃園青埔足球場開踢，搭配桃園捷運公司的親子日活動，超過千名民眾一同感受足球魅力。（圖／主辦單位提供）
 

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