中職／不想打擾二軍備戰　萊福力今隨隊到新莊牛棚練投

因傷本季遭到球隊註銷的中信兄弟洋投萊福力，今天現身新莊棒球場，他受訪時表示因為現在二軍在打比賽，要丟球可能會麻煩到捕手，所以決定上來和投手教練佛斯特一起做練習，順便讓後者看看自己目前的進度。
過去表現穩定的萊福力，本季因為肩膀發炎而必須休養，近期雖開始傳接球，但回未達出賽標準，因此兄弟球團在考量之後還有比賽的情況下，先將其註銷。不過也承諾將其合約延長到球季結束，而且也已經提出明年合約，就看之後恢復情形。
萊福力表示，自己第1次進牛棚投25顆，今天則是第2次進牛棚，投了35顆。由於不想影響二軍捕手準備比賽的心情，因此他就上來一軍練球，下次牛棚投球則是會在禮拜三。
接下來兄弟教練團可能會為他安排一場比賽，萊福力認為這對自己意義重大，因為等同於是一個目標，必須把內容給投好，不僅是要告訴球團自己的傷是沒有問題的，也是希望讓明年合約生效。
不過這一場比賽進行的前提是萊福力得完成所有牛棚的練投，並且在兩次模擬賽中表現過關，屆時投球限制將會是屆於50-60球。
去年首度在中職季後賽登場的萊福力，今年因傷確定無法和球隊一起爭冠，他坦言不能在一軍打球確實是怪怪的，不過也很感謝隊友溫暖的鼓勵，讓他感到還是球隊的一份子。
今天是萊福力和老婆的結婚周年紀念日，不過他笑著透露已經有4年未能和她一起度過，因為都在外打球，也只能自嘲說：「維持婚姻的關鍵就是不要見到對方。」