中職／陳凱倫再見安打　富邦3:2驚險擊敗兄弟

本周末新莊棒球場進行「金控大戰」，今天繼續上演第2場比賽的對決，兩隊洋投也合力貢獻一場精采的投手戰，邦威主投7又1/3局丟１分、送出8次三振，米蘭達則是8局丟2分、也有8次三振，富邦靠著9局下陳凱倫的再見安打，終場以3:2贏球。
本場比賽前5局打完僅有富邦第2棒張進德敲出1支安打，而兄弟則是維持了無安打的狀態，不過高宇杰和岳東華個有選到一次保送。邦威6、7兩局再接再厲，又飆出了3次三振，期間只讓周思齊選到一次保送上壘，不過此時已經用了110球。
7局下，富邦終於有所突破，一出局後蔣智賢擊出穿越安打，林哲瑄選到保送，之後范國宸也敲安、形成滿壘，接著陳凱倫擊出2分打點安打，讓主場均突破僵局取得2:0領先。
2分在手後，富邦教練團也讓邦威續投，不過可惜他在抓下一個出局數後被高宇杰敲出安打，無安打比賽破功，之後岳東華也敲安，他也不得不退場休息，由賴鴻誠接手。後者上來之後被敲1支安打、丟1分，兄弟將比數追到1:2。
8局下米蘭達繼續上場，連抓3個出局數功臣身退，9局上賴鴻誠繼續上場，但該局才投第一球就被周思齊給掃出牆外，雙方平手；富邦緊急換投為陳鴻文，但他一上來就被詹子賢敲出直擊牆上的二壘安打，之後富邦選擇推進到三壘，但可惜江坤宇強勁游擊方向平飛球被李宗賢接殺，代打的岳政華又無法建功，兄弟錯失超前機會。
9局下，兄弟換上吳俊偉後援，但他上來先保送了蔣智賢，之後富邦更換代跑為于森旭，接著投手發生牽制失誤，讓跑者一路跑上三壘，一出局後兄弟故意四壞保送范國宸，富邦換上代打林益全，兄弟再選擇保送，在滿壘的情況下陳凱倫敲出安打，一棒結束比賽。