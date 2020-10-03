中職／陳凱倫再見安打　富邦3:2驚險擊敗兄弟

本周末新莊棒球場進行「金控大戰」，今天繼續上演第2場比賽的對決，兩隊洋投也合力貢獻一場精采的投手戰，邦威主投7又1/3局丟１分、送出8次三振，米蘭達則是8局丟2分、也有8次三振，富邦靠著9局下陳凱倫的再見安打，終場以3:2贏球。