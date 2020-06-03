《寶可夢劍／盾》DLC新片曝光！《鎧之孤島》6月17日推出

由Game Freak開發的角色扮演遊戲《寶可夢 劍／盾》，2日晚間公布了DLC《鎧之孤島》、《冠之雪原》的最新詳細資訊，並確定《鎧之孤島》將於6月17日開放下載。以下針對《鎧之孤島》進行介紹。在第一彈的《鎧之孤島》中，主角將前往位於伽勒爾地區的新舞台「鎧島」展開冒險。「鎧島」是個漂浮在海上的巨大孤島，島上有潮來潮往的沙灘，以及森林、濕地、鐘乳洞、沙丘等伽勒爾地區其他地方所沒有的自然風景。此外，島上有一座寶可夢對戰的武館。主角將會向身為武館師傅的訓練家「馬士德」拜師學藝，與寶可夢一起努力修行。主角將可在《鎧之孤島》獲得修行服，以及在第二彈《冠之雪原》獲得探險服，展開新的冒險。在《鎧之孤島》中將有2位勁敵登場。分別是使用毒屬性的「克拉拉」和超能力屬性的「賽寶利」，他們正為了擁有自己所擅長的屬性的道館和競技場，在馬士德的道場努力修行。此外，登場的勁敵會隨著遊戲版本而有所不同。除了以上2位之外，還有其他個性豐富的角色將在《鎧之孤島》和《冠之雪原》中登場。《鎧之孤島》新增了傳說寶可夢「武道熊師」，在還沒進化前則是「熊徒弟」。熊徒弟在經過不斷的鍛鍊後會進化成武道熊師，同時武道熊師還有「一擊流」和「連擊流」這2種不同的「形態」和屬性。隨著流派不同，能學習到的招式和超極巨招式也各不相同。在《鎧之孤島》武館裡擺著一台名叫「機器鶘」的回收利用機。只要把4個道具放進去，機器鶘就會進行合成，吐出新的道具。能合成的道具種類繁多，當中包括「精靈球」和「PP提升劑」等等，據說當放入某些特定的道具組合時，還有機會合成出稀有的道具。前所未有的全新招式也會在第一彈《鎧之孤島》以傳授招式的形式登場。只要使用透過在「鎧島」的極巨團體戰等途徑獲得的「鎧甲礦石」，就能學會這些傳授招式。也會有「妒火」、「青草滑梯」等全新火系以及草系的招式。「極巨湯」是透過收集鎧島的珍貴食材所做出來的特別料理。當擁有超極巨化潛能的寶可夢喝下「極巨湯」後，就會變成能夠超極巨化的特別寶可夢。此外，兩個DLC同樣都會新增100種以上的換裝道具、新寶可夢圖鑑、與新寶可夢進行極巨團體戰，以及全新聯盟卡設計等新要素。