緬懷黑曼巴！《2K21》推出「永懷曼巴版」紀念Kobe

2K今（3）日正式全部揭露了《NBA 2K21》的三位封面球星。繼前日公布的目前世代封面將由 Damian Lillard、次世代封面由 Zion Williamson 擔任外，最後，「永懷曼巴版」將頌揚NBA傳奇球星Kobe Bryant一生在籃壇的卓越成就。《NBA 2K21》以永懷曼巴版取代了傳奇版，頌揚與紀念Kobe Bryant一生在籃壇追求勝利的傳奇。對很多球迷來說，Kobe在球場上的成就和對籃球運動的熱愛深深影響了全世界。他榮獲的獎項和榮譽也是相當驚人，包括5次NBA總冠軍、18次入選NBA全明星隊、兩次NBA總決賽最有價值球員、2008年NBA最有價值球員、11次全入選NBA最佳陣容、9次入選NBA最佳防守陣容、兩次NBA得分王、2008年和2012年奧運會金牌得主、洛杉磯Laker隊史上最高得分球員等等。Kobe曾擔任《NBA 2K10》以及《NBA 2K17》傳奇版的封面球星。目前世代和次世代平台的《NBA 2K21》永懷曼巴版，則以特製封面來紀念他籃球生涯的輝煌不朽成就，包括他身穿8號球衣拿下81分，以及在最後一場NBA比賽當晚身穿24號球衣拿下60分。2K也推出了多項舉措來銜接兩個世代版本遊戲。《NBA 2K21》將在同一主機家族裡（PS4至PS5，Xbox One至Xbox Series X）推出MyTEAM跨平台進度與共用VC錢包機制。MyTEAM跨平台進度機制可以讓同一主機家族的目前世代和次世代版本《NBA 2K21》共用所有MyTEAM點數、代幣、卡片和進度；同樣地，共用VC錢包機制可讓同一主機家族的目前世代和次世代版本《NBA 2K21》共用任何賺來的或買來的VC。此外，購買永懷曼巴版的玩家，都可以免費獲得一套同主機家族另一世代的標準版遊戲，從而在雙世代平台上遊玩遊戲。《NBA 2K21》將在2020年9月4日於全球PS4、Xbox One、Switch、Windows PC和Google Stadia平台發售。《NBA 2K21》也將在今年年底於PlayStation 5和Xbox Series X平台發售。