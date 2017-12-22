慢飛天使變裝踩街　耶誕萌娃不平凡

踩街隊伍中的阿勇，今年剛滿4歲，是名唐氏症孩子，他出生沒多久就被診斷罹患法洛氏四重症，此病症指的是心臟同時出現四種異常的病症，先天性心臟病讓阿勇在ㄧ歲半時動了手術，沒想到無情的病魔繼續侵蝕他，半年後阿勇又被醫生確診罹患了血癌，小小的身軀歷經手術及多次化療，但天性樂觀的阿勇卻不曾放棄抵抗病魔，當同年齡的孩子都上幼稚園讀書交朋友時，阿勇進出醫院多次，不僅人際互動較弱，各方面的發展也比較落後，因此媽媽一直很希望他能早點進到學校接受專業課程。

在溫馨耶誕節前夕，稚氣可愛的伊甸基金會嘉義早療中心童音為整個社區帶來了滿滿的祝福，這是該中心連續第15年的慢飛天使耶誕踩街活動， 35名耶誕萌娃在冷颼颼的天氣中，巧扮各式各樣的動物造型，有的化身聖誕小公公、蜘蛛人、蝙蝠俠、甚至裝扮成白雪公主…每個孩子俏皮可愛的模樣，不僅吸引了街坊鄰居的目光，現場民眾更是為這群聖誕萌娃加油打氣，短短一個上午，慢飛天使們在老師和嘉義市嘉鳳獅子會、嘉義大學特教系的志工們陪伴下，熱鬧踩街提前歡度一個難忘溫馨的耶誕節。

阿勇在一年前來到了伊甸嘉義早療中心接受早期療育，剛開始面對新事物時，阿勇很容易受挫放棄，難過生氣時只會哭泣，開心時也只能發出「拉~拉~拉」的聲音，不僅連走路都需要大家攙扶，用餐也都得靠人餵食，教保老師們為了訓練阿勇擁有生活自理的能力，透過鼓勵和讚美加強他的自信心，加上唐氏症的孩子對旋律很有天份，老師們就透過音樂律動來訓練阿勇的手部及腿部的肌肉，經過一年多的療育，阿勇現在非常有自信，勇於挑戰學習每件新事物，也能自己獨立吃飯、行走。

在踩街活動，阿勇不僅戴上可愛的麋鹿帽子，小手牽著志工，自己走上街頭，一邊哼著聖誕歌曲，一邊發送糖果傳遞滿滿的祝福，看到阿勇的進步，最欣慰的莫過於阿勇媽媽了，阿勇媽媽很開心地說，看到孩子來到伊甸這麼開心，不僅和同學玩成一片，上學還會主動跟大家道早安，這都是以前未曾經歷的，現在還會笑嘻嘻的模仿我和老師的動作，看到他樂天開朗的模樣，上班再怎麼辛苦也都不覺得累了。

伊甸嘉義早療中心周俸存主任表示，身體的病痛沒有打倒阿勇，反而讓他越挫越勇，慢飛天使雖然發展較為緩慢，但透過專業的早期療育，都有機會跟上學習的步伐，0到6歲是遲緩兒療育的最佳時期，伊甸基金會20多年來積極推動發展遲緩兒早期療育服務，平均每年服務約一萬五千名發展遲緩兒，慢飛天使的成長需要大家的陪伴，因為有每個人的支持，就可以讓慢飛天使的聲音讓更多社會大眾聽見，不讓孩子因為現有環境的缺乏，喪失健康成長的機會。