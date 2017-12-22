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點亮來嘉旅客與遊子　嘉義車站廣場點燈啟用

記者郭政隆／嘉義報導2017/12/22 22:27
▲圖說：市長涂醒哲伉儷與多位貴賓一起參與點燈啟用儀式。（圖／記者郭政隆攝影2017.12.22）
▲圖說：市長涂醒哲伉儷與多位貴賓一起參與點燈啟用儀式。（圖／記者郭政隆攝影2017.12.22）

為營造耶誕佳節至狗年燈會期間的歡樂氣氛，嘉義市政府今年首次與嘉義市7所私立幼兒園(景仁幼兒園、恩光幼兒園、和睦幼兒園、貝萊登幼兒園、信義幼兒園、東吳附幼、吉的堡優肯幼兒園)合作，於嘉義火車站前廣場燈飾布置，並於12月22日傍晚，在宏仁女中快閃舞蹈耶誕合唱表演後，由市長涂醒哲、7所投入燈飾布置的幼兒園園長及多位貴賓一起參與點燈啟用儀式。

涂醒哲表示，在嘉義車站前舉辦燈飾妝點活動，不僅代表迎接耶誕節的到來，也代表迎接明年狗年的到來；嘉義火車站前廣場經過重新整修後今年10月重新開放，以嶄新的一面與大家見面，為迎接12月聖誕節及跨年，透過幼兒園師生創意，結合嘉義知名檜意森活村、射日塔、森林小火車，打造嘉義車站站前廣場歡樂氣氛，讓嘉義車站充滿耶誕佳節與狗年過節氛圍，歡迎返嘉及來嘉遊客。

嘉義市交通觀光處指出，點燈活動現場，點亮來嘉旅客與返嘉遊子的第一站，希望市民朋友能一同感受開心溫暖的氛圍，歡喜迎接新的一年；此次燈飾裝置展出日期將自106年12月22日至107年3月5日，每日亮燈期間為17:30-24:00，點燈當日也同時舉辦燈飾票選活動，投票期間106年12月22日17:30至12月31日24時，民眾可上網投票，票選心中喜愛的幼兒園燈飾裝置。

關鍵字嘉義市交通觀光處涂醒哲嘉義火車站
踩街隊伍沿路發送蒲公英　散播愛寒冬送暖　布袋嘉應廟18年如一日

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