給你愛的抱抱　中山大學生耶誕街頭FREE HUG送暖

你有多久沒有擁抱身邊的人了？國立中山大學資訊管理研究所學生於耶誕節前夕，在高雄知名觀光景點駁二藝術特區和新崛江商圈，舉辦「閃耀聖誕擁抱愛」慶祝活動；活動以社會公益性質的「FREE HUG」（自由擁抱）行動為主軸，主動擁抱路過民眾，並搭配時下流行的扭蛋機，包裝著充滿鼓勵與祝福的暖心小禮物，希望能為寒冬注入一股暖流。

籌辦活動的中山資管所研究生從「管理資訊系統」課程得到靈感。研一生黃軒揚表示，從課堂上體認到，學習任何一項理論，不僅需瞭解其精隨，更要能運用於生活之中，有鑒於資訊科技的進步，大幅改變了人們的生活方式，卻使得人們的關係愈來愈疏離，因此將資訊管理相關研究理論，應用於活動設計上，希望藉由擁抱的行為，拉近人與人之間的距離。黃軒揚也提醒民眾，放下手機、與身邊的人說聲耶誕節快樂，送上熱情的擁抱，讓人與人之間的關係更加緊密。

打扮成耶誕老人的中山資管所學生李劭竑說，大學期間曾參加過類似的公益活動，但這次活動令人印象深刻，扮演耶誕老人並提著裝有糖果的袋子，一邊發送糖果、一邊跟民眾互動、擁抱的過程相當有趣，許多家長帶著小朋友一起與耶誕老人合影，孩子也主動伸手擁抱。

學生吳品辰提到，當小朋友轉動扭蛋機、打開禮物時，看到小朋友相當驚喜的樣子，即使穿著裝扮、拿糖果與道具一整天，疲勞早已拋諸腦後。「因為自己是第一次參與，一開始不太敢主動擁抱別人，後來發現根本沒有想像中那麼難！」吳品辰感到非常開心，活動結束之後還欲罷不能，給身邊的每個朋友都來一個擁抱。

「孩子們的擁抱相當溫暖呢！」一位媽媽在與學生們擁抱後提到，第一次與陌生人擁抱，經驗相當特別，學生們也非常活潑、熱情，且用心地製作了打氣扭蛋機。而扭蛋裡的小禮物別出心裁，裡面的每樣小東西都有著祝福的意涵，可以感受到滿滿的溫暖跟聖誕節的氣氛。

多位參與活動的民眾也表示，「不知道多久沒有擁抱父母或是親人了」、「原來擁抱別人是這麼溫暖、開心的事情」。中山資管所的學生們藉由發起FREE HUG擁抱與打氣扭蛋活動，提醒民眾不要因為過度使用手機而錯過許多美好的事物，主動伸手擁抱身邊所愛的人們，讓疏離的感情加溫。活動也透過打氣扭蛋鼓勵民眾，為嶄新的一年設立目標，勇於實踐。