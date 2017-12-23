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阿里山冬季優良茶展售會　得獎茶葉搶購一空

記者郭政隆／嘉義報導2017/12/23 11:00
▲會場上推出的「一條龍品茗」活動，讓民眾免費品嘗得獎茶。（圖／記者郭政隆攝，2017.12.23）
▲會場上推出的「一條龍品茗」活動，讓民眾免費品嘗得獎茶。（圖／記者郭政隆攝，2017.12.23）

高山茶是嘉義縣知名農特產，阿里山茶葉生產合作社2017冬季優良茶競賽，於23日上午於嘉義市文化路中央廣場舉辦熱鬧的頒獎展售會，得獎茶葉幾乎全被搶購一空。展售會場上，免費一條龍品茗最為吸睛，更備有茶席為民眾泡好茶，行銷台灣優質茶道文化。

嘉義縣副縣長吳芳銘指出，今年冬茶品優異，嘉義縣茶產業高度發展，長期促進地方經濟，未來將持續推廣輔導，創造觀光新亮點；行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志表示，為確保阿里山高山茶品質，行銷策略將輔導茶農結合農改場，從栽種就開始落實品質管制，讓消費者可以更放心購買，拓展商機。

嘉義縣長參選人張明達則是一一向得獎茶農握手恭賀，並品嘗由大同技術學院茶文化與事業經營系同學所泡的好茶，張明達強調，阿里山高山茶的品質一向很優異，一條龍的品茗方式更是特別，極具行銷話題，歡迎愛茶人士到嘉義縣選購冬茶，未來他會持續用心用力，推廣在地優質農特產，也期許透過展售活動，拓展外銷市場，讓民眾瞭解大阿里山區的茶產業與茶業美學。

阿里山茶葉生產合作社理事主席林育丞表示，今年冬天氣溫偏高，茶葉生長過於快速，增加茶葉枝梗和老葉、黃葉比率，導致在揉捻製程中更容易出現破損，茶韻滋味不夠深厚，嚴格考驗茶農製茶技術。阿里山茶葉生產合作社憑藉多年來對茶葉品質的堅持，所有得獎茶葉均通過嚴格農藥殘留檢驗，安全與品質絕無問題，得獎茶葉幾乎立即被搶購一空。

2017阿里山茶葉生產合作社冬季優良茶競賽，特等獎由梅山鄉碧湖山觀光茶園陳勝中奪得；頭等一為台灣藏韻茶業林展緯；頭等獎得主包括新福源茶業林雨澤、茶農陳良士、賴建志、楊清琴、葉建志、王文雄、沈采真等人；金質獎有台灣淳韻茶葉郭雅淳等23名，其中郭雅淳一人就榮獲三件金質獎，還被參賽茶農們稱為「三金茶后」予以道賀。

今年冬茶特等獎每斤價格高達三萬五千元、頭等一為一萬二千元、頭等八千元、金質獎四千五百元、優良獎每斤二千八百元，為讓民眾得以免費品嘗得獎茶豐潤渾厚的喉韻留香，頒獎展售會場上也別推出的「一條龍品茗」活動，讓民眾不必花錢，就能一次嘗遍特等、頭等一、頭等、金質、優良等個品級的甘美茶湯，吸引眾多民眾和茶農品茗，交流彼此製茶心得和經驗。

 

關鍵字阿里山茶葉高山茶吳芳銘張明達
維多利亞十八周年校慶　璀燦的蛻變聖誕、跨年到春節　暖冬高雄無冷場

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