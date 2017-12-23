香港籍古斌《角頭2》被排擠？　進休息室被吼「滾出去」

古斌透露，電影開拍第一天，他一走進演員休息室，就被片中「五虎將」的頭頭鄭人碩趕了出來，罵他「你進來幹嘛！你又不是我們這邊的！」大叫讓他「滾出去」，其實鄭是故意的，只因為他們在片中和古斌是對立的，希望能在開拍前就醞釀疏離情緒，沒事就罵罵他製造氣氛，但也著實嚇到古斌。

長期在台灣發展、多半演出暖男角色的古斌，在賀歲片《角頭2》飾演作風狂妄的嗜血戰將，與以往大相逕庭，他還透露當時導演顏正國找他演出時，只對他說了一句話：「你內心有個比較怪的東西。」同片的其他演員則稱之為人格分裂，甚至還因此以「不公平待遇」對待他。

甚至有一場戲，古斌更被鄭人碩驚到不行，由於當下他與鄭對峙，必須情緒很重，鄭人碩沒拍前就故意在他耳朵邊狠罵污辱他，把古斌氣到講說「你居然敢這麼罵一個香港人！」但也因此罵出古斌的情緒，下戲之後古斌還抱了抱鄭人碩謝謝他呢。



▲古斌（右一）上戲被鄭人碩（左二）罵到臭頭，拍完戲其實大家都很融洽。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.23）

由於古斌在《角頭2》形象特別「囂張」，穿著一身浮誇的銀色西裝、開百萬名車，每天流連夜店玩樂把妹，出場就是撒錢，看似過癮，但其實剛演出時，古斌內心的壓力非常大，他表示這個角色不管在生活方式或是性格上，都和自己相差甚遠，「所有的思考邏輯都和我不一樣。」對古斌來說，就像在深讀一本艱澀的小說，但完成之後卻深受導演顏正國稱讚，要大家特別注意古斌的表現，真的非常與眾不同。

儘管拍戲時，片中的古斌跟「五虎將」不同掛經常起衝突，但私下他其實陽光NICE的不得了，甚至在日前出席《角頭2》活動時，還特地打電話Morning摳張再興，就怕他起不來，讓對方相當感動。



▲古斌在《角頭2》的奸惡形象，跟以往相當不同。（劇照，2017.12.23）