影／熊出沒望高瞭？田中稻草人藝術節　裝置藝術超吸睛

2017田中鎮稻草人藝術節——熊愛稻田中，可愛的熊造型稻草裝置藝術，在田中鎮頂潭里望高瞭出沒。彰化縣長魏明谷期望透過活動行銷在地米食，打開彰化農特產品的能見度。

魏明谷表示，2017田中鎮稻草人藝術節連續舉辦三年，今年主題為「熊愛稻田中」，結合稻草人及熊的意象，田中是台灣米倉，出產台梗9號米，現場更有波斯菊花海、稻草人DIY以及農特產品展示，老少咸宜，適合全家親子同遊，共同欣賞稻草人藝術節。



▲現場10多公頃的壯觀花海與可愛的稻草藝術裝置，吸引一波波人潮湧入。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

「2017田中鎮稻草人藝術節-熊愛稻田中」活動以「熊」為主題，有迷人的花海及地景藝術展示，大型稻草裝置藝術與各種造型的稻草人聳立於花海間，守護大家進行童玩闖關、稻草人DIY；親子遊戲區，適合全家大小一起來探險，增進親子間的互動，創造共同美好回憶。



▲2現場10多公頃的壯觀花海與可愛的稻草藝術裝置，吸引一波波人潮湧入。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

今年活動現場將有古早及現代農機具展示、彰化縣稻米品種介紹、歷年稻米競賽得獎展示，提供民眾認識良質米品種的機會，並藉以表彰歷年稻米競賽得主，同時讓現場民眾能親自體驗稻米碾製的點點滴滴，體會「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的真諦。



▲現場多處稻草藝術裝置。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

田中鎮農會23、24日兩天，在田中鎮頂潭里「望高瞭」舉行「2017田中鎮稻草人藝術節-熊愛稻田中」活動，總幹事曾招英表示，此次活動邀請彰化縣各產業產銷班、家政班、青年農民參與農特產品展示和展售，現場互動行銷、米食活動推廣，宣導國人米食營養觀念。



▲民眾與可愛的稻草藝術裝置合影。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

望高瞭當地居民說，今年的氣候適宜，稻草人藝術節現場的波斯菊花幾乎是滿開，而連日來，稻草人等藝術裝置陸續搭建完成，景觀又變得更搶眼，難怪活動還沒正式登場，遊客就都搶先來報到。



▲現場多處稻草藝術裝置。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

來自彰化市的年輕夫妻，到望高瞭欣賞花海與稻草藝術美景，他們說，在都會難得有這種壯闊的田野景色，看了真是「心花開」，另外，也有阿公帶著孫子到收割後的稻田與稻草人藝術地景第一類接觸，阿公說，現在的小朋友，大多沒有接觸過泥土，帶他進到田野賞花、看稻草人，親近土地，也不錯。