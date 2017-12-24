緊急醫療救援升級　嘉義市災難醫療救護隊正式成軍

在嘉義市長涂醒哲授旗下，「嘉義市災難醫療救護隊」正式成軍，這是全國首支由地方政府成立的災難醫療救護隊，成員包含14位醫師、66位護理人員及24位行政人員，平時接受災難醫療訓練，配備足夠緊急醫療器材。目前，全國有台大與成大等兩支國家級災難醫療救護隊，6支區域級(各EOC組織)，發生災變出隊需6小時以上，「嘉義市災難醫療救護隊」能在最短時間投入在地災區，進行緊急醫療救援，提高傷患存活率。

急救並非都在醫院進行，而是在發生災難的地方展開，在嘉義市災難醫療救護隊成軍現場，並由興安里郭茂忠里長與保安里李憲桐里長，親自示範對家中昏迷、車禍重傷患者施行心肺復甦術(CPR)與自動體外心臟電擊去顫器(AED)救護。

涂醒哲市長表示，嘉義市地處地震帶且人口密集，一旦發生如921大地震等級或塵爆等災難，緊急應變救災刻不容緩，因此，災害醫療救護隊帶著必要配備即刻處置，成為有效減少傷患死亡的關鍵因素；而所有里長都是在地里民的健康守護神，各里里長最貼近里民，嘉義市每個里都有設置AED，目前也有81里里長會用、敢用AED，只要藉由重複操作練習，就能在救命最關鍵黃金時間，運用CPR與AED搶救生命，在第一線的即刻急救(CPR+AED)，搭配災難醫療救護隊抵達現場接手處置，就可掌握時機，多搶救更多人命回來。

嘉義市衛生局王鳳玉科長表示，嘉南平原位於台灣地震活動十分頻繁之地區，係為88年921集集大地震後，最令人注意的潛勢震源區；嘉義市人口密集，一旦大地震來襲，傷亡人數恐超過本區急救責任醫院負荷能量，根據105年調查顯示，嘉義市尖峰時段可調度緊急醫療加護病房數量為22至28床，其中重度級急救責任醫院只能調度7至9床，而整個雲嘉地區的重度級急救責任醫院也只有40床加護病房的調度容量，嘉義市成立全國首支由地方政府成立的「嘉義市災難醫療救護隊」，由災難醫療訓練與配備緊急醫療器材，能在最短時間內投入災區從事緊急醫療救援，有效增加重大外傷個案存活率。

王鳳玉科長指出，「嘉義市災難醫療救護隊」成員已在11月18日至11月19日參加台灣首次以DMAT真實出勤運作模式進行演習的南區聯合災難醫療救護隊演習，在災區包含：後勤物資、醫療配備及飲食全程自給自足，隊員除具備夜間緊急架設醫療站處理大量傷患能力外，也要面臨低溫、下雨、蚊蟲叮咬等環境考驗。