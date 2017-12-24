嘉義市鐵路高架化研議近30年終於動工　陳建仁來嘉主持

嘉義市區鐵路高架化計畫先期工程於23日舉行動土儀式，副總統陳建仁、交通部長賀陳旦親臨主持，與市長涂醒哲、市議長蕭淑麗、縣長張花冠和在地民意代表等迎接新時代的到來。這件規畫研議了將近30年、肩負打通嘉義市交通任督二脈與都市改造重任的嘉義市區鐵路高架化計畫，自此大步往前推進到了實質工程階段，本次為鐵路改建先期工程之第一標臨時軌土建工程，全線主體工程則預計於115年完工通車啟用。

總統府維安小組因擔心有民眾陳抗，因此在會場附近部署諸多警力，特別是在管制區的反對鐵路高架化的林詩涵住家周遭，甚至還在林詩涵住家門口架起魚網，但陳建仁在進入會場時，卻未依計畫路線，而是以聲東擊西方式，工作人員車隊仍是由北興街的既定路線進入，陳建仁車輛則從竹文街進入，此舉也讓現場維安人員緊張的緊急調動現場佈哨。

嘉義市長涂醒哲說，上任後多次北上拜訪交通部、行政院、國發會等中央部會。非常感謝蔡總統，就職不到半年，就裁定106年要開工，不但讓鐵路高架化，還給了60億以上的大紅包，讓地方配合款從99億，降為38億多。也感謝交通部協助，與市府不斷討論、修正，希望將對市民的影響降到最低，讓市民的參與提高到最多，而除了感謝李俊俋立委在中央大力協助，也感謝市議會的支持；涂醒哲指出，鐵路高架化不僅消除交通隔閡，也是翻轉嘉義、城市改造的好機會，市府積極邀請市民參與，舉辦超過30幾場次大小型說明會，最近也成立嘉義之心願景館，邀請民眾一起提供意見、共同思考城市未來走向，期待打造嘉義市為現代化智慧城市。

張花冠則表示，分別位在嘉義市北端和南端的民雄、水上段鐵路高架化後，周邊住宅與商業區將因生活品質變好、交通便利等類似都市更新效益，反應於沿線住宅區與商業區的地價，預估可產生135.2億元效益；另外，促進地方消費與增加稅收預估效益220.68億。配合鐵路高架建設，可以調整鐵道兩側都市機能，強化場站周圍土地利用效能，帶動關聯產業發展；民雄和水上鐵路高架化全長14.98公里，沿途設置3站，若能與嘉義市高架化段一起施工，不但能減少縣市工程界面整合問題，更可節省兩端上下引道重覆興建與拆遷的15億元費用，大大縮短興工時間，請交通部大力支持、盡速核定嘉義縣段。

陳建仁副總統說，嘉義市區鐵路高架化研議近30年，歷屆市長、立委都想做，經過這麼多轉折、延宕，可見案子難度、複雜度相當高，他與涂市長相識40多年，年輕時就知道市長做事「真打拚、真用心」，嘉義市區鐵路高架化如果沒有涂市長和李立委，是不可能做到的，「嘉義有你們真好」。

交通部指出，嘉義市區鐵路高架化計畫列入前瞻基礎建設，計畫總經費238.98億元，今日動土之先期工程為「C601嘉義站北側臨時軌土建工程」，主要為施作嘉義火車站以北至博愛陸橋附近之臨時軌工程，因緊鄰既有鐵路營運路線，高鐵局將要求承包商落實工安要求，確保鐵路營運安全，後續站區設計與用地，將與嘉義市縣政府密切合作，而備受關切的建物拆遷議題，設計團隊將規劃在滿足鐵路運行條件下，儘可能使用公有用地範圍，以利軌道路線能盡量避開建物密集區域，大幅減少建物拆遷對民眾造成之衝擊。期盼能盡早完工通車，提供民眾更優質的鐵路運輸服務。

嘉義市議長蕭淑麗也表示，我們期盼鐵路高架化的完工能將嘉義市的繁榮與發展推向新的里程碑，而鐵路高架化的議題，長期以來也受到嘉義市議會議員同仁高度的關注，包括經費的來源、預算的增減、施工的期程、興建過程對民眾生活的影響、以及預期的效益等；雖然，在今天舉行臨時軌道的動土儀式，但是事實上整個鐵路高架化的廊路尚未確認、規劃設計尚未完成、土地尚未徵收、地上物尚未拆除等，鐵路高架化還有一段很漫長的道路。未來10年嘉義市恐將陷入交通黑暗期，對於民眾生活影響甚鉅。

蕭淑麗進一步說，除此之外，總工程經費238億，嘉義市除了負擔38.3億工程費用以外，還必須負擔近50億的土地徵收費用、地上物補償金、縫合工程等費用，加上市政的推動，未來嘉義市可能將因此面臨上百億龐大的財政負債，這些接踵而來的問題，嘉義市該如何因應，不容忽視。

蕭淑麗也說，我們非常清楚，城市的翻轉必須經過陣痛期，而如何縮短陣痛期、如何降低痛苦指數，尚需要中央與地方一起努力，期盼中央給予嘉義市更多的資源、更大的助力，嘉義市民才能真正看見美麗新嘉義。