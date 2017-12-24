吹奏200支法國號　啟動嘉市國際管樂節

嘉義市年度盛事之國際管樂節，23日下午於中央噴水池盛大舉辦踩街嘉年華啟動儀式，開場由涂醒哲市長與貴賓共同領唱，成功挑戰200人共同吹奏法國號金氏世界紀錄，表演結束後更施放七彩彩帶，嘉義市長涂醒哲也隨之宣布，管樂之都嘉義市，為國際管樂節再創新頁，踩街嘉年華正式開始，此次活動總計48支國內、外管樂團隊，超過5000位管樂好手齊聚，沿路進行精彩的演奏表演，嘉義市區飄揚著美妙樂音與熱鬧氣氛，整個城市充滿跳動音符與滿滿人氣。
今年踩街嘉年華特別設計「屢創嘉雞」的法國號造型花車導航，從中山路噴水池出發，嘉女樂旗儀隊打頭陣，包含四支國外團隊，日本福岡縣精華女子高等學校管樂團、泰國南邦易三倉學校管樂團、香港青年步操樂團、香港曾璧山中學步操樂團。總共48支、5000人的隊伍，沿著中山路、吳鳳北路、民族路、啟明路、體育路，抵達嘉義市立體育場，再進行變換隊形晚會，沿途集結熱情的民眾，宛如一場熱鬧的萬人嘉年華。
傍晚五點在市立體育場舉辦變換隊形表演，包括日本福岡精華女子高校管樂團、泰國南邦易三倉學校管樂團、香港青年步操樂團(藍天軍)、以及臺灣國內管樂優秀團隊-嘉義南興國中管樂旗隊等共13支國內外菁英團隊，帶來精彩絕倫的演出，用磅礡的樂音、整齊的步伐為管樂節讚聲。
嘉市文化局藝文推廣科長李兆隆強調，除了重量級代言人-保羅∙梅耶，更邀請到全日本行進樂隊大賽連獲19次金獎的超人氣團隊「日本福岡縣精華女子高等學校管樂團」，以及擅長以活潑、原創曲風，被譽為日本最funky樂隊的「日本福井縣立武生商業高等學校管樂團」，甫獲2017年泰國樂隊遊行類別總冠軍獎的「泰國南邦易三倉學校管樂團」，和曾獲4年香港步操樂團比賽總冠軍的「香港青年步操樂團（藍天軍）」等風靡全球的堅強陣容，帶來場場精湛表演，回應樂迷的熱切期待。
李兆隆科長指出，為促進國內外團隊交流與學習，今年更邀請日本管樂界的重量級人物-秋山紀夫，以及芬蘭知名指揮家兼法國號演奏家佩特里柯穆藍能(Petri Komulainen)舉辦大師班講座，近距離接受大師指導。
文化局表示，今年管樂節自12月22日開始，除了萬眾矚目的踩街嘉年華、變換隊形晚會及扣人心弦的室內外音樂會外，也規劃多場周邊活動如女主管音樂會、社區巡演、大師工作坊、主題野餐日、管樂節遊程、創意市集等，以音樂經營城市文化、以管樂跟全世界交朋友，也邀請民眾於12/30-1/1一同至嘉義市建國二村參加「2018全嘉藝起來跨年晚會」，邀您年底回嘉賞管樂、享音樂，一路從耶誕享「樂」到新年，創造不一樣的跨年回憶。