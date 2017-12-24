吹奏200支法國號　啟動嘉市國際管樂節

嘉義市年度盛事之國際管樂節，23日下午於中央噴水池盛大舉辦踩街嘉年華啟動儀式，開場由涂醒哲市長與貴賓共同領唱，成功挑戰200人共同吹奏法國號金氏世界紀錄，表演結束後更施放七彩彩帶，嘉義市長涂醒哲也隨之宣布，管樂之都嘉義市，為國際管樂節再創新頁，踩街嘉年華正式開始，此次活動總計48支國內、外管樂團隊，超過5000位管樂好手齊聚，沿路進行精彩的演奏表演，嘉義市區飄揚著美妙樂音與熱鬧氣氛，整個城市充滿跳動音符與滿滿人氣。

今年踩街嘉年華特別設計「屢創嘉雞」的法國號造型花車導航，從中山路噴水池出發，嘉女樂旗儀隊打頭陣，包含四支國外團隊，日本福岡縣精華女子高等學校管樂團、泰國南邦易三倉學校管樂團、香港青年步操樂團、香港曾璧山中學步操樂團。總共48支、5000人的隊伍，沿著中山路、吳鳳北路、民族路、啟明路、體育路，抵達嘉義市立體育場，再進行變換隊形晚會，沿途集結熱情的民眾，宛如一場熱鬧的萬人嘉年華。