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建構食安首都　食安小學堂大會考

記者郭政隆／嘉義報導2017/12/24 20:28
▲圖說：衛生局局長張耀懋（右）與張育彰科長（左）辦理、督導現場活動。（圖／記者郭政隆攝影2017.12.24）
▲圖說：衛生局局長張耀懋（右）與張育彰科長（左）辦理、督導現場活動。（圖／記者郭政隆攝影2017.12.24）

嘉義市衛生局於12月24日上午日在嘉義市中央廣場舉辦「食安小學堂•年終大會考」，現場民眾於闖關集章，即可兌換食安大使「桃麻吉」限量年曆，衛生局並提供聖誕許願卡、桃麻吉聖誕老公公快閃送耶誕餅乾，現場另還有糕餅美食巡禮，符合「食品良好規範準則(GHP)」的糕餅業者設攤，讓民眾安心吃，更補充食安知識。

嘉義市市長涂醒哲表示，為「建構食安首都」，以「除弊興利」為策略，衛生局「不定期、不定時、不定點」機動性突擊檢查，也創下重大食安檢舉獎金全國最高75%、制定嘉義市食品安全管理自治條例，更藉由興利創造業者商機，吸引更多遊客來嘉義市消費觀光；涂市長強調，自他上任以來，衛生局同仁的食安行動有目共睹，例如:3年來提升飲料業者衛生管理輔導計畫，輔導涵蓋率97%；餐飲衛生管理分級評核通過優良等級之業者至少300家次；食安闢謠社區宣導約2萬3千人次參加；嘉義市食安民調結果顯示，106年與104年相比市民對嘉義市食安整體觀感有20%的正向成長，其中有92%市民認為嘉義市的食品安全程度與外縣市差不多，甚至優於其他縣市。

衛生局食品衛生科科長張育彰表示，去年全國首創「食安在嘉手冊」，每季手冊內容結合台灣重要時節，並為特殊族群量身打造，發行了6本貼近市民生活的食安手冊，包含「端午夏季飲品專刊、冬季火鍋專刊、火雞肉飯專書、清明兒童節專刊、認識食品廣告及熟齡健康食譜」等，透過今天的活動呈現食安成果，讓市民對嘉義市「建構食安首都」更有信心。

衛生局局長張耀懋指出，打造食安首都之餘，也希望能結合嘉義市特有的特色食品，打造獨一無二的食安品牌，現代許多人出外打拼，回家總是希望透過回憶中熟悉的家鄉味，所以今天向民眾推薦符合「食品良好規範準則(GHP)」之糕餅業者，鼓勵優良楷模業者，更為符合規定的優良業者創造商機，分享嘉義人獨特的口味、品牌，吸引更多人來「嘉」玩。

食安小學堂活動，由衛生局偕同嘉義市糕餅商業同業公會、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院附設再耕園咖啡庇護工場等單位共同舉行，「食安小學堂•年終大會考」活動時間、地點從上午8時至12時，在嘉義市中央廣場舉行，年終大會考分為團體賽與個人賽，其中，團體賽採事先報名，總計12隊報名，分6賽組搶答競賽，每賽組共10題是非題，答對隊伍可抽提貨劵紅包1份；個人賽開放現場報名，參與者都可獲得摸彩獎劵1張，於活動尾聲進行獎項包含食品造型抱枕及收納椅的摸彩；競賽分3梯次，每梯次共10題是非題，全對者可獲精美福袋1份。

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