2017羅布森集集音樂馬拉松　砂石車上賽道為選手加油

每年與跑友相約在集集跑馬過聖誕的羅布森集集音樂馬拉松，是一場很不一樣的賽事，是一場充滿文學與音樂氣息的馬拉松，今年更是創新將砂石車開上賽道為選手加油。2017 羅布森集集音樂馬拉松24日開跑，除了特色音樂活動吸引全國各地跑者參加外，今年主辦單位更祭出高額獎金，吸引不少優秀選手同場競技。

男子組全馬冠軍由羅世杰以02:52:26奪冠，女生則是由以杜香蘭以03:27:27拿下后冠。而男子組超半馬冠軍則是由林威揚以01:27:23奪冠，女生則是由長跑精靈-蘇鳳婷以01:39:08拿下第一。



▲2017 羅布森集集音樂馬拉松42K女總排頒獎。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.24）

羅布森集集音樂馬拉松今年已經邁入第5屆，近3千名跑者報名參與這場音樂馬拉松盛宴，全部賽程共四個組別：有全程馬拉松42 公里組、超半程馬拉松 22.8公里組，以及12公里的路跑組與5公里的體驗組，是一場非常適合全家一起旅遊參與的馬拉松賽事。



▲2017羅布森集集音樂馬拉松開跑，全馬一路廝殺到終點。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.24）

起跑前先由水里商工應用外語系的啦啦隊熱舞開場，以及槍隊的操槍表演，會場上集元果的可愛松鼠鈞鈞與焺焺與跑者們熱情合照，香蕉觀光工廠集元果同時也提供精心製作香蕉乾給選手賽後帶回當伴手禮。



▲全馬男子許進富-赤足力拼第二。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.24）

而在地的熱情，也充分展現在賽道上。由砂石車運輸公會所組成的砂石加油團，將他們的吃飯傢伙打蠟的閃閃量亮，與選手開心互動加油。沿途30多個音樂團體沿線演出，讓跑者在揮汗路跑的同時，能享受音樂的饗宴。熱情的鎮民們，在集集鎮上變裝夾道加油，宛如聖誕嘉年華盛會！



▲全馬女子杜香蘭拿下后冠。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.24）

作為羅布森集集音樂馬拉松冠名廠商，羅布森總經理汪世旭今年也一同參與了超半程馬拉松的賽事，汪世旭表示，集集的地理環境位置以及人文風光更勝於中部其他馬拉松環境，羅布森企業秉持回饋地方的理念與地方一同舉辦音樂馬拉松活動，期盼3年內能成為華人圈最具特色的音樂馬拉松賽事。



▲2017 羅布森集集音樂馬拉松42K女總排頒獎。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.24）

本次共頒發出130個獎座，由超過一甲子的添興窯所燒製的獎座，添興窯陶藝村純手拉坏打造獨一無二的藝術獎盃，是以陶笛的古代原型「塤」所創作的，使用漸層的釉彩與立體凸字技術，經過兩次窯燒而成，相當費工，這也是全國首創兼具樂器與手拉胚工藝的特殊獎座，值得選手傳家珍藏。



▲2017 羅布森集集音樂馬拉松42K男總排頒獎。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.24）