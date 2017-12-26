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新北推廣閱讀　切仔麵攤變身充滿書香的漂書車

記者陳志仁／新北報導2017/12/26 11:40
▲蘆洲永安分館與蘆洲國小合力打造一部切仔麵漂書車，充滿創意的麵攤書車，引起學校師生與地方民眾的熱烈迴響，爭相享受閱讀之樂。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.26）
▲蘆洲永安分館與蘆洲國小合力打造一部切仔麵漂書車，充滿創意的麵攤書車，引起學校師生與地方民眾的熱烈迴響，爭相享受閱讀之樂。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.26）

切仔麵攤不賣在地小吃，賣心靈雞湯！新北市立圖書館蘆洲永安分館為鼓勵閱讀，與蘆洲國小合力打造一部切仔麵漂書車，充滿創意的麵攤書車，不但吸引過路人的目光，也引起學校師生與地方民眾的熱烈迴響，爭相享受閱讀之樂。

「切仔麵攤變身充滿書香的漂書車！」新北市立圖書館蘆洲永安分館為扎根閱讀，特和蘆洲國小合作在校園設置漂書站，蘆洲國小更發揮創意巧思，結合蘆洲在地的美食，募款打造了一臺切仔麵攤漂書車，麵攤上的不鏽鋼書櫃則是由家長義務製作，每天早上學生會將麵攤漂書車推到校門口擺攤，免費提供書籍讓民眾閱讀，傍晚收攤時再推回校園。

新北市立圖書館表示，當校門口出現了這樣一部漂書車，馬上吸引眾人目光，在校園及地方引發熱烈迴響，切仔麵攤漂書車從9月開張迄今，放漂書量已超過2000冊，民眾取閱書籍的速度遠遠超出圖書館的預期，從國小師生到路人都一起加入書籍分享的行列，連知名的八方雲集老闆娘也加入捐書行列；經常光顧麵攤書車的陳媽媽認為，書車裡的書不用借書證就能帶走，也不用擔心逾期歸還。

負責管理切仔麵攤漂書車的幕後小幫手，是由蘆洲國小校長鄒惠娟及老師吳淑華領軍的五年12班全體同學們，每天早上同學們會輪流將麵攤書車推到校門口擺放，傍晚再推回校園內，進行書況檢查及書籍加工的工作；吳淑華說，自從了切仔麵攤漂書車後，全班都變成書蟲，尤其是今年剛獲得「新北市蔬活小書特優獎」的陳廷恩，每天一下課就飛奔到書車旁看書，往往看不過癮，還要再借5本回家。

蘆洲圖書館主任謝雪君指出，蘆洲區原有6個漂書箱，分別位於徐匯中學捷運站、4間A+烘焙咖啡店、蘆洲人氣伴手禮餅舖龍鳳堂，及今年新增的蘆洲國小家長接送區；希望藉由書香傳遞，推廣全民好書閱讀運動，同時延伸圖書館的服務功能，讓沒有時間到圖書館的民眾，也能隨時取得書籍閱讀，分享閱讀的喜悅，讓新北市可以處處散發書香。

關鍵字新北市立圖書館蘆洲國小校長鄒惠娟蘆洲圖書館主任謝雪君切仔麵漂書車新北市蔬活小書特優獎
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