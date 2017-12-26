新北推廣閱讀　切仔麵攤變身充滿書香的漂書車

「切仔麵攤變身充滿書香的漂書車！」新北市立圖書館蘆洲永安分館為扎根閱讀，特和蘆洲國小合作在校園設置漂書站，蘆洲國小更發揮創意巧思，結合蘆洲在地的美食，募款打造了一臺切仔麵攤漂書車，麵攤上的不鏽鋼書櫃則是由家長義務製作，每天早上學生會將麵攤漂書車推到校門口擺攤，免費提供書籍讓民眾閱讀，傍晚收攤時再推回校園。

切仔麵攤不賣在地小吃，賣心靈雞湯！新北市立圖書館蘆洲永安分館為鼓勵閱讀，與蘆洲國小合力打造一部切仔麵漂書車，充滿創意的麵攤書車，不但吸引過路人的目光，也引起學校師生與地方民眾的熱烈迴響，爭相享受閱讀之樂。

新北市立圖書館表示，當校門口出現了這樣一部漂書車，馬上吸引眾人目光，在校園及地方引發熱烈迴響，切仔麵攤漂書車從9月開張迄今，放漂書量已超過2000冊，民眾取閱書籍的速度遠遠超出圖書館的預期，從國小師生到路人都一起加入書籍分享的行列，連知名的八方雲集老闆娘也加入捐書行列；經常光顧麵攤書車的陳媽媽認為，書車裡的書不用借書證就能帶走，也不用擔心逾期歸還。

負責管理切仔麵攤漂書車的幕後小幫手，是由蘆洲國小校長鄒惠娟及老師吳淑華領軍的五年12班全體同學們，每天早上同學們會輪流將麵攤書車推到校門口擺放，傍晚再推回校園內，進行書況檢查及書籍加工的工作；吳淑華說，自從了切仔麵攤漂書車後，全班都變成書蟲，尤其是今年剛獲得「新北市蔬活小書特優獎」的陳廷恩，每天一下課就飛奔到書車旁看書，往往看不過癮，還要再借5本回家。

蘆洲圖書館主任謝雪君指出，蘆洲區原有6個漂書箱，分別位於徐匯中學捷運站、4間A+烘焙咖啡店、蘆洲人氣伴手禮餅舖龍鳳堂，及今年新增的蘆洲國小家長接送區；希望藉由書香傳遞，推廣全民好書閱讀運動，同時延伸圖書館的服務功能，讓沒有時間到圖書館的民眾，也能隨時取得書籍閱讀，分享閱讀的喜悅，讓新北市可以處處散發書香。