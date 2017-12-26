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虎尾科技大學職能大樓揭牌　協助專業考照汽修職能再提升

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/26 12:38
▲虎尾科大「職能大樓」106年12月26日上午十點舉行揭牌儀式。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）
▲虎尾科大「職能大樓」106年12月26日上午十點舉行揭牌儀式。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

國立虎尾科技大學特透過校地整合運用，規畫宿舍區立體停車場與周邊腹地整建為「職能大樓」，提供車輛工程系需求之汽車修護乙級術科測試場地，與飛機工程系需求之大型低速風洞測試場地，與開放式創意發想與實作區，並於26日上午十點為該校「職能大樓」舉行揭牌儀式。


▲虎科大職能大樓開放式創意發想與實作區。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

虎尾科大覺文郁校長表示，為落實實務導向教育，鼓勵教師開設專業證照輔導課程，並協助學生考取專業證照、增加就業競爭力。虎科大「職能大樓」今舉行揭牌儀式。由教育部102年至105年發展典範大學計畫經費補助，委託陳煜勳建築師事務所設計及監造，得標施作廠商為采鼎營造股份有限公司，工程總建設預算近五千萬元，施工期間約400天，並於106年12月取得使用執照。


▲虎尾科大「職能大樓」二樓左側160坪為飛機工程系空間。（右起）為虎尾科大覺文郁校長、飛機系吳文忠主任、虎尾科大鄭仁杰學務長。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

虎尾科大「職能大樓」內部空間共有三個樓層，一樓為270坪的「汽車修護乙級訓練場地」；二樓左側160坪空間為飛機工程系「實務應用型空氣動力實驗檢測能量建置」與「智慧型飛行載具系統之設計與試量產中心」；二樓右側及三樓則規劃為「開放式創意發想與實作區」，提供27間討論室共310坪的空間予學生社團使用。


▲虎尾科大「職能大樓」一樓為270坪的「汽車修護乙級訓練場地」，車輛系學生可在該場域接受考照相關訓練。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）


▲虎尾科大「職能大樓」一樓為270坪的「汽車修護乙級訓練場地」，車輛系學生可在該場域接受考照相關訓練。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

 

關鍵字虎尾科大職能大樓車輛工程系飛機工程系
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