北高李宜卉奪雲林學生美展首獎　減香滅香環保議題受青睞

國立北港高中參加「雲林縣106學年度學生美術比賽」成績斐然，高三生李宜卉的「減出一片天」獲平面設計類高中普通班組第一名，學生陳惠珍、王廷順獲得佳作。其他優勝有書法類李秉璇佳作、西畫類郭芳妤佳作、漫畫類吳其穎佳作。

李宜卉媽媽是美術設計出身，且目前從事設計行業，自小耳濡目染，其「減出一片天」設計概念來自「減香滅香」的輿論議題，特別是住在宗教信仰濃厚的北港地區，燒金紙錢、點香拜拜是傳統習俗，李宜卉透過作品將希望傳達出去：減少燃燒紙錢讓環境更好的雙贏想法，獲得評審青睞。

李宜卉透過剪紙的技術，表現燃燒金紙的意象，以「減」字的口設計成藍天與飛翔的鳥，除了立體生動外，企圖在燃燒紙錢爭議中為環境留生機。作品就設計成紙錢的樣子，所以尺寸不大，與其他參賽作品相較，顯得迷你。因志在參加，故設計忠於原味，作品意象簡單但意境深遠。