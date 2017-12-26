北高李宜卉奪雲林學生美展首獎　減香滅香環保議題受青睞

國立北港高中參加「雲林縣106學年度學生美術比賽」成績斐然，高三生李宜卉的「減出一片天」獲平面設計類高中普通班組第一名，學生陳惠珍、王廷順獲得佳作。其他優勝有書法類李秉璇佳作、西畫類郭芳妤佳作、漫畫類吳其穎佳作。
李宜卉媽媽是美術設計出身，且目前從事設計行業，自小耳濡目染，其「減出一片天」設計概念來自「減香滅香」的輿論議題，特別是住在宗教信仰濃厚的北港地區，燒金紙錢、點香拜拜是傳統習俗，李宜卉透過作品將希望傳達出去：減少燃燒紙錢讓環境更好的雙贏想法，獲得評審青睞。
李宜卉透過剪紙的技術，表現燃燒金紙的意象，以「減」字的口設計成藍天與飛翔的鳥，除了立體生動外，企圖在燃燒紙錢爭議中為環境留生機。作品就設計成紙錢的樣子，所以尺寸不大，與其他參賽作品相較，顯得迷你。因志在參加，故設計忠於原味，作品意象簡單但意境深遠。
▲李宜卉「減出一片天」設計概念來自「減香滅香」，傳達減少燃燒紙錢讓環境更好的雙贏想法，獲得評審青睞。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.26）
第一次參加比賽就獲得大獎，讓李宜卉感到訝異，但也因此讓她確認未來要走與美術相關的科系與職業。因媽媽是美術設計出身，且目前從事設計行業，自小耳濡目染，雖無親炙母親教導，也希望自己除了美術天分外能發掘其他才能，遲至高二才確認未來走向，此次比賽就獲好成績，未來希望能就讀藝術大學「多媒體動畫」科系，跟媽媽一樣成為設計人才。
校長傅國樑與指導老師廖彥鈞肯定獲獎同學的才華與認真，特別是陳惠珍、王廷順，沒有學畫的底子，在老師的要求下不斷的修圖，果然交出漂亮成績單。此次獲獎作品將保存於北港高中藝術大樓，讓後進學弟妹欣賞、觀摩。相信在藝術氛圍陶冶下，能培養更多優秀的藝文人才。