中山大學首齣原創音樂劇　《大海的女兒》開演

《大海的女兒》故事從永發在旗津經營的民宿說起。他的女兒海英熱愛這片大海，卻因為傳統和禁忌無法出海達成夢想。不甘被命運綑綁的她選擇帶著女兒離開旗津，而女兒慧芬長大後又因機緣再回到旗津尋根。

國立中山大學首度自製原創音樂劇《大海的女兒》，從旗津在地人物的故事發想，發展出全新創作的文本與音樂。全劇內容重現旗津漁業曾有的興盛榮景，及今日沒落給予在地人的衝擊，將於28、29日兩天在高雄文化中心至善廳盛大演出。

這齣製作跨領域結合中山音樂學系的創作，與社會學系的社會調查與故事採集，及劇場藝術學系的戲劇表演與劇場技術。製作人中山音樂系系主任應廣儀表示，本劇從劇本、音樂創作、舞台上的各項設計等都是師生自創，演員和樂手則由學生擔綱，是一齣結合教學，研究與實作的原創音樂劇。

擔任執行製作兼音樂設計中山音樂系副教授李思嫺指出，《大海的女兒》是一部描述在周遭發生的故事，內有許多令人反思的問題。在以專業訓練展現亮麗歌舞的背後，希望透過這齣戲傳達對土地人文的關懷，「從在地故事裡尋找感動」。除音樂系外，本劇也與社會系助理教授王梅香開授的「報導文學與社區發展」課程合作，進行旗津歷史與現實人物的訪查。

中山劇場藝術系助理教授林宜誠則擔任劇本創作導演，透過音樂系「特定主題音樂創作」課程，開啟學生文本概念，從研讀旗津踏查資料開始逐漸發展故事，並完成部分音樂原型捏塑。其中兩組學生以林道乾藏寶傳說和二十五淑女事件，天馬行空地聯想組成「大海的女兒」雛型，讓本劇焉然誕生。還有許多課程參與共作才得以完成這個製作，包括「管絃樂法」完成所有詞曲創作與樂團編配，歌唱與戲劇表演實際打磨展演內容與技術展演實作專案統合製作所需的各個流程與部門協調等。

導演林宜誠則表示，這齣音樂劇從文化責任的觀點出發。中山大學音樂系第一部原創音樂劇《大海的女兒》，希望能在重新走進旗津歷史的同時，讓傳承的精神，落實在更多的年輕學子身上。更希望藉由這個製作，在不遠的將來，人人都能自由地出海遨遊，讓具備大海性格的高雄港灣文化，逐漸生根、發芽。