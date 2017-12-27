「農抵嘉」嘉義農村產銷網頁平台　源頭控管食在安心

嘉義市政府為了解決食安危機及為市民在食的安全上把關，日前在市府中庭展示農村再生計畫執行成果發表，正式啟用嘉義市農產品的行銷推廣，並透過與產業攜手成立防線，從源頭控管、生產履歷讓食品資訊透明化，幫助消費者清楚食品來源，鼓勵全市消費者監督食品安全，。

活動現場中所介紹的「農抵嘉」產銷網頁平台的內容，包含在地人文地產景，將景觀、產業、生態及文化等資訊整合、展現，更推廣在地農村農友優質、安全的農產品，要上「農抵嘉」網站行銷農產品，得經過市政府抽驗農藥殘留，檢驗合格才能上網行銷自己的農產品，嘉義市農友可以多利用，也提供店家採購管道，同時會中也展示紅瓦厝社區所做的紅瓦窯烤，並有其他下埤花生等農產品，透過農場職人使「農特產品不只是農產品」。

嘉義市副市長張惠博表示，他是嘉義民雄的農村子弟，農村再生的展現，顯示農村不再是傳統落後，可說是進步、歡樂的所在，「農抵嘉」產銷網頁平台的成立，希望喚起大家對食品安全及市民健康的重視，因為所有的農藥都是經過管控，可讓人民吃的安心。

策畫「農抵嘉」產銷網頁平台的主持人，同時也是嘉義大學景觀系系主任江彥政，他表示，2017是嘉義市的豐收年，因為正式通過第一個農再社區--紅瓦厝社區，期望農村社區和農村產業的結合，透過此平台推展到全國，未來更進一步結合公益及藝文達人，希望將社區的好做進一步傳達。

嘉義市府建設處農林畜牧科表示，「尚安心，農抵嘉」，透過「農抵嘉」產銷網頁平台，鏈結農村產業線並促進地產地消，從源頭管理食安，讓政府管理、民間參與，透過食安小教育，讓小朋友接觸農作物，與生產者互動，產生共鳴，一同攜手維護嘉義市的食安。