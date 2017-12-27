嘉義北興國中浪漫樂音午餐約會　宣導愛樂不愛菸呼籲拒菸

每年12月，嘉義市北興國中都會找一天，乘著午餐時間，師生們隨性的席地而坐，聆聽悠揚的管樂聲，輕鬆而舒適的享用便當，這就是北興國中一年一度的「午餐約會」。嘉義市西區衛生所為幫助青少年建立正確菸品與電子煙危害的認知，特別結合「午餐約會」，與一年級新生共同響應「愛樂不愛菸」，吸菸及電子煙都會嚴重影響身體健康，並呼籲同學拒絕菸品及電子煙的誘惑，珍惜自己健康，拒絕菸害，勇敢說不。

西區衛生所邵怡敏護理長表示，世界衛生組織(WHO)也指出，沒有任何證據可證明電子煙能幫助戒菸，衛生福利部食品藥物管理署抽測結果也顯示，多數電子煙含尼古丁，亦含致癌物甲醛、乙醛及其他有害物質，「液態尼古丁」對身體有害，且會使人上癮，假如不慎誤食或接觸皮膚，其毒性更可能有致命危機；美國研究也發現，吸食電子菸，容易增加「阻塞性細支氣管炎」以及肺部疾病的風險，對健康的危害不少於傳統紙菸，且有爆炸的風險。許多業者更運用可愛的包裝及特殊風味或水果等多口味煙油，吸引青少年吸食電子煙。

邵怡敏也強調，依據菸害防制法第13條規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違者可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，該法第14條規定，任何人不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品(如電子煙)，製造或輸入業者處1萬元以上5萬元以下罰鍰，販賣業者處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰，呼籲所有業者切勿以身試法，應共同維護青少年健康。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※