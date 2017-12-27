12月消費者信心小跌 股票投資仍維持樂觀

（中央社記者廖禹揚台北27日電）央大台經中心主任吳大任表示，消費者信心指數在連續5個月上升後，12月微幅下滑，主因「未來半年股票投資時機」指標下滑最多，但仍維持在100點以上的樂觀水準，不算顯著下跌。

其中，「未來半年投資股票時機」104.2點，較11月下降1點，但較去年同期上升34.9點。吳大任指出，從去年第3季開始，出口由衰退轉為成長，到今年上半年都呈現「出口不錯，內需卻不足」的情況；但今年下半年以來，股票市場開始有較大幅度成長，甚至站穩萬點，消費者信心隨之逐漸增強，這個月雖然出現停滯、小幅度下降，但從統計學角度來看，不算是顯著變化。

吳大任表示，未來半年投資股票時機指標雖下滑，仍維持樂觀水準，且為歷史第4高。

上升幅度第一的指標則為「未來半年家庭經濟狀況」及「未來半年購買耐久性財貨時機」，這次調查結果分別為84.95點及90.2點，皆較11月上升0.25點。

吳大任表示，今年下半年內需逐漸回溫，目前建築業及相關的房地產業表現較低迷，但房地產部分信心逐漸回復，這次調查結果創19個月以來新高，加上明年軍公教確定加薪，從資料來看，明年內需應該會較今年好。

吳大任認為，在內需好轉及出口維持不錯表現情況下，「加薪的機會應該是有的」，但因企業獲利可能轉做其他投資，「通常薪資增加都會落後」，以目前經濟表現來看，難以預測加薪幅度。

12月消費者信心指數調查，是由中央大學台灣經濟發展研究中心及台灣綜合研究院主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心調查，調查期間為12月18日至22日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2552位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。1061227