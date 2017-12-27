希望入學進台大　單親學子李虹霏受助亦助人



▲北港高中李虹霏感社工吳旆慈。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

李虹霏，因父親早逝，年事已高的祖父母為分擔家計仍下田務農，新住民媽媽獨撐家計，撫養三個就學中的孩子。李虹霏為減輕媽媽的生活壓力，要求自己在課業上、生活上能獨立自理，不再讓媽媽操心。課餘到家扶中心擔任志工，看到了許多比自己處境更困難的家庭，他們也沒有自暴自棄，反而更正向積極的面對，因此學會知足，停止埋怨，並花更多的時間在課業上認真用功，期許未來能有足夠的能力去幫助需要幫助的人。

導師王耀璋表示，李生在校人緣頗佳，課業在校排前3%，相當認真、優秀。傅國樑校長表示台大提供「希望入學」管道，照顧弱勢族群就學機會，對偏鄉學校而言實是福音。



▲家扶社工贈花恭賀錄取台大社工系的李虹霏，（右起）北高校友會雲林區會長林勝祥、社工吳旆慈、學生李虹霏、校長傅國樑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）