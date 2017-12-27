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希望入學進台大　單親學子李虹霏受助亦助人

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/27 14:05
▲鎮長與家長會長頒發獎學金，（左起）鎮長張勝智、家長會長吳政憲、學生李虹霏、校長傅國樑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）
▲鎮長與家長會長頒發獎學金，（左起）鎮長張勝智、家長會長吳政憲、學生李虹霏、校長傅國樑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

26日台灣大學「希望入學」甫放榜，北港高中李虹霏如願進入社會工作學系。能從眾多申請學生中順利錄取，李虹霏感謝一路上幫助她的貴人。今（27）日鎮長張勝智、家長會長吳政憲、北高校友會雲林區會長林勝祥，頒發獎學金給錄取台大社工系的李虹霏，勉勵學習有成。雲林家扶社工督導王耀慶及社工吳旆慈贈花恭賀學生李虹霏。


▲北港高中李虹霏感社工吳旆慈。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

李虹霏，因父親早逝，年事已高的祖父母為分擔家計仍下田務農，新住民媽媽獨撐家計，撫養三個就學中的孩子。李虹霏為減輕媽媽的生活壓力，要求自己在課業上、生活上能獨立自理，不再讓媽媽操心。課餘到家扶中心擔任志工，看到了許多比自己處境更困難的家庭，他們也沒有自暴自棄，反而更正向積極的面對，因此學會知足，停止埋怨，並花更多的時間在課業上認真用功，期許未來能有足夠的能力去幫助需要幫助的人。

導師王耀璋表示，李生在校人緣頗佳，課業在校排前3%，相當認真、優秀。傅國樑校長表示台大提供「希望入學」管道，照顧弱勢族群就學機會，對偏鄉學校而言實是福音。


▲家扶社工贈花恭賀錄取台大社工系的李虹霏，（右起）北高校友會雲林區會長林勝祥、社工吳旆慈、學生李虹霏、校長傅國樑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

關鍵字希望入學李虹霏北港高中弱勢族群
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