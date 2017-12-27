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嘉義脊髓損傷者協會捐舊衣換新衣　環保募愛心助公益活動

記者郭政隆／嘉義報導2017/12/27 15:23
▲阿里山國際同濟會，協助脊髓損傷者協會辦理捐舊衣換新衣公益活動。（圖／記者郭政隆攝）
▲阿里山國際同濟會，協助脊髓損傷者協會辦理捐舊衣換新衣公益活動。（圖／記者郭政隆攝）

社團法人嘉義市脊髓損傷者協會，多年來從事舊衣資源回收再利用工作，希望能籌募會務推展基金。目前該會經環保局核准於嘉義市設置的回收點共有101處，今年1至7月份計回收26萬件衣服，回收重量為14萬多公斤，減碳109萬公斤，績效顯著。阿里山同濟會也為協助嘉義市脊髓損傷者協會籌募傷友服務基金，結合聖倪國際有限公司，將辦理一項捐舊衣換新衣公益活動，民眾將可回收再使用之衣服分類清潔整理後，於當日逕送至活動地點。

阿里山同濟會會長張寬煜表示，本項活動由阿里山國際同濟會及聖倪國際有限公司提供短袖T恤，而在環保上，減少購買1件衣服可減碳4.2公斤，辦理此項活動鼓勵民眾做舊衣回收響應環保，民眾送來之衣物達到10公斤，即贈送短袖T恤乙件，每逾10公斤再送1件，以此類推，目標為1萬公斤，而變賣所得全數捐贈嘉義市脊髓損傷者協會，挹注其協會服務運用。

脊髓損傷者協會執行秘書許琇瑛指出，本項「聖倪心、同濟情」捐舊衣換新衣公益活動，將於1月6日上午9點至11點假該會前庭辦理，所募得之衣物將依衣物形式、種類分類；無法使用的將以廢棄物之名交由環保局處理；一般無法穿著，但仍可回收利用的，則轉由相關工廠再製成抹布之類使用；可以穿著的衣物則部分由該會有需要之會員予以領取，其他則裝櫃轉贈予較貧困的國家或地區。

關鍵字嘉義市脊髓損傷者協會阿里山同濟會聖倪國際有限公司
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