創世基金會送暖　葉諾帆共陪植物人圓舊夢

入住於創世基金會的每人位住民，在臥床前都有其美妙亮麗的人生。阿男在入住前是熱愛表演喜歡唱歌的青年，他熱愛音樂與布袋戲，並也期待有一天能站在舞台上唱歌；為能幫其圓夢，公益大使葉諾帆和鈺通大飯店黃國芳董事長陪伴阿男站上舞台，引吭歡唱「相思雨」。

擔任公益大使的葉諾帆是舞台活躍的歌手，他和阿男同年齡；葉諾帆說，每一個人都有夢想，只是有沒有機會可以實現。他說，自己也有夢想，只是夢想轉彎了。在大二那年，葉諾帆已經是準職棒的運動員，但一場車禍意外受重傷，整個骨盤粉碎性骨折，脊椎受損，腹腔嚴重出血，昏迷多天醒來，醫師告訴他「恭喜，你活下來了」，但接下來就是近10年漫長的復健，一路上的辛酸、淚水是一般人無法想像。所幸憑藉家人的支持與運動員不屈不撓的毅力順利度過，老天爺給予了他重生的機會，促使他為社會做更多服務。