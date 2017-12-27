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創世基金會送暖　葉諾帆共陪植物人圓舊夢

記者郭政隆／嘉義報導2017/12/27 17:29
▲各來賓為創世基金會嘉義院「餐鈺愛餐會」力挺、協助。（圖／記者郭政隆攝，2017.12.17）
▲各來賓為創世基金會嘉義院「餐鈺愛餐會」力挺、協助。（圖／記者郭政隆攝，2017.12.17）

入住於創世基金會的每人位住民，在臥床前都有其美妙亮麗的人生。阿男在入住前是熱愛表演喜歡唱歌的青年，他熱愛音樂與布袋戲，並也期待有一天能站在舞台上唱歌；為能幫其圓夢，公益大使葉諾帆和鈺通大飯店黃國芳董事長陪伴阿男站上舞台，引吭歡唱「相思雨」。

擔任公益大使的葉諾帆是舞台活躍的歌手，他和阿男同年齡；葉諾帆說，每一個人都有夢想，只是有沒有機會可以實現。他說，自己也有夢想，只是夢想轉彎了。在大二那年，葉諾帆已經是準職棒的運動員，但一場車禍意外受重傷，整個骨盤粉碎性骨折，脊椎受損，腹腔嚴重出血，昏迷多天醒來，醫師告訴他「恭喜，你活下來了」，但接下來就是近10年漫長的復健，一路上的辛酸、淚水是一般人無法想像。所幸憑藉家人的支持與運動員不屈不撓的毅力順利度過，老天爺給予了他重生的機會，促使他為社會做更多服務。

鈺通大飯店董事長黃國芳指出，葉諾帆先生以自身的經歷與動人的歌聲，撫慰植物人家屬的心，也鼓勵植物人千萬不要放棄任何重生的機會。鈺通大飯店肯定創世31年來對植物人和家屬的用心與服務，得知植物人安養、到宅雙軌服務經費仍需要持續募集時，願意力挺並號召各界一起來幫助植物人。

創世基金會嘉義院蕭伃雯院長說明表示，該院目前服務嘉義地區近百名位的植物人及失能臥床長輩，觸角仍不斷的延伸，盼能將溫暖送到各個灰暗的角落；而將於於107年1月21日於嘉義鈺通大飯店辦理的「餐鈺愛 愛心公益餐會」，屆時公益大使葉諾帆也會為大家獻唱，希望各界愛心人士能踴躍響應、認購愛心餐券，收入將全數捐助於植物人雙軌服務經費。

關鍵字創世基金會鈺通大飯店黃國芳葉諾帆植物人
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