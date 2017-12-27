預算遭刪比例全國第一涂醒哲道歉　市議會：多數共同決定

涂醒哲表示，議會監督市政、審查預算乃天經地義，市府對大多數議員深表敬意與謝意，然而少數議員或因選舉等政治因素、意識形態、或其他個人原因，大幅刪減預算，刪減比率高達4.43%，居全國之冠。審議結果中，人事費多屬法律義務支出，刪減較少；業務費刪減比率3.31%，有的局處刪了一半以上，有的科室僅留人事費；更嚴重的是，與城市建設息息相關的資本門被大刪21.5%，嚴重影響市民權益，也對所有兢兢業業、全力奉獻，只問耕耘、不問回饋的同仁非常不公平，他對不起市民，也對不起三年來一起打拚的同仁。

嘉義市政府107年度的總預算暨附屬單位預算案，遭議會刪減6億836萬4,680元，刪減比例高達4.43%，被刪減幅度全國各縣市第一。嘉義市長涂醒哲認為市府預算籌編過程嚴謹，採「零基預算精神」，落實「計畫與預算審查機制」，兼顧財政穩定和市政發展，量入為出、開源節流，以市民利益為依歸，期待業務能持續開展，甚而開創新局；卻於預算審查時，遭少數議員大刪預算6億多。涂醒哲為此感覺自己無法捍衛市民權益，因此於27日下午率市府團隊向市民鞠躬道歉。

涂市長解釋，市府推動組織修編，希望提供市民更好的服務，感謝議會支持通過，市府同仁幾個月來辛苦編列預算，遺憾的是預算被刪比率全國最高，影響甚鉅，部分市政恐將停擺，因此懇請市議會先進一起謀求市民最大福祉；涂醒哲也強調，市府不是跟議會對抗，而是面臨少數議員大刪預算，深感遺憾，相關工作勢必無法依原規劃期程執行，將影響公共服務品質與市政建設。

針對市府大動作的反應，嘉義市議會也隨即提出說明表示，議決本市總預算案係地方制度法所明定之議員職權，該會議員多年來不分黨派，站在監督市政、為財政把關的立場，均是有所本的審議預算，在合議制度下，總預算案均需經大會審議，三讀會程序，始得作成決議，故總預算案之決議是集該會議員之意見及共識後所得之多數共同決定，絕非少數議員之意見。

市議會指出，107年度市府預算遭刪減，重點不在刪幅，而在市府編列預算之適法性及是否浮濫編列的問題，針對本市107年度總預算案歲入歲出短絀10億23萬餘元，106年度總預算案歲入歲出短絀9億7004萬餘元，二年下來舉債近20億之情形下，須靠賖借收入弭平，議員先進們不得不對嘉義市財政做嚴格把關。

市議會強調，市府今年度預算被刪除主要係因以下四項重要原因：1、未依法定程序，編列預算；2、有浮編預算、重複編列預算情形；3、市府官員針對預算編列無法作清楚有效說明；4、無必要性及急迫性之預算編列情形；市議會並說明，該會議員同仁對於市府為市政之努力及付出給予肯定及鼓勵，但基於議員監督市政及為財政把關的職責，凡市府各單位在編列預算中有上述4點重大缺失者，在審查預算中均會被予剔除或刪減，但仍有部分單位做的很好並無上述情形，所以未遭刪除任何的預算，該會同仁向來不分黨派亦不預設立場，審查總預算均以市政建設之必要性，符合市民的福址為依歸，期盼每分每毫預算均能挹注在市政建設上，更期待市府所有單位在編列預算時能恪遵法令的規定並改善上述4點的重大缺失，善盡職責與該會議員同仁多作充分溝通說明，希望府、會能為市政建設繼續攜手共同努力，達到府、會、民三贏的新局面，相信這也是全體市民所樂見與期盼。