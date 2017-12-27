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與輪椅共舞　蔡秀慧舞出身障者希望

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/27 19:01
▲北港高中邀請「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」蒞校表演「舞動自我，翻轉人生」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）
▲北港高中邀請「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」蒞校表演「舞動自我，翻轉人生」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

北港高中班聯會今（２７）日邀請「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」蒞校表演「舞動自我，翻轉人生」，透過輪椅舞者的活力演出及專業分享，鼓勵學生，只要心中存有希望，也可以透過訓練與學習，突破身體的限制，舞出自己的自信心。

現任中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，為幫助不良於行的父親而投入輪椅舞蹈；有鑑於雲林地區輪椅舞蹈並不盛行，決定返鄉推廣，希望身障朋友在舞蹈中也可以跨出人生一大步，走入人群、拓展視野。


▲理事長蔡秀慧分享「舞動自我，翻轉人生」主題，與北港高中學生開心互動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

北港高中洪語謙同學是輪椅協會的學齡舞者，雖非身障者，但常與其他身障舞者搭配表演輪椅國標角色，其專業程度屢屢在國際賽事中拿下佳績。他認為輪椅國標舞是一項透過音樂達到肢體律動的運動，因班聯會的邀請，想帶給全校師生不一樣的視覺饗宴，進而思考人生議題。


▲「舞動自我，翻轉人生」（左起）校長傅國樑、理事長蔡秀慧、同學洪語謙、會員許玉燕。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

公益活動籌備期間，先在校內收集發票，以捐助「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」。活動當日，除了舞蹈表演，還有抽獎活動，為活動增添趣味性，活動獎品與費用由鉅泓建設有限公司董事長張清桐北北港獅子會會長蘇紋亨中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧、秘書長鐘裘玟北港巨將服飾陳秋萍贊助。北港高中校長傅國樑感謝他們，帶給學生鼓舞人心、寓教於樂的活動，讓學生在歲末年終能知福惜福並造福於人。


▲中華民國輪椅體育運動舞蹈協會帶來精彩演出。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）

 

關鍵字北港高中輪椅舞者蔡秀慧
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