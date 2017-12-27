與輪椅共舞　蔡秀慧舞出身障者希望

北港高中班聯會今（２７）日邀請「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」蒞校表演「舞動自我，翻轉人生」，透過輪椅舞者的活力演出及專業分享，鼓勵學生，只要心中存有希望，也可以透過訓練與學習，突破身體的限制，舞出自己的自信心。
現任中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，為幫助不良於行的父親而投入輪椅舞蹈；有鑑於雲林地區輪椅舞蹈並不盛行，決定返鄉推廣，希望身障朋友在舞蹈中也可以跨出人生一大步，走入人群、拓展視野。
▲理事長蔡秀慧分享「舞動自我，翻轉人生」主題，與北港高中學生開心互動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）
北港高中洪語謙同學是輪椅協會的學齡舞者，雖非身障者，但常與其他身障舞者搭配表演輪椅國標角色，其專業程度屢屢在國際賽事中拿下佳績。他認為輪椅國標舞是一項透過音樂達到肢體律動的運動，因班聯會的邀請，想帶給全校師生不一樣的視覺饗宴，進而思考人生議題。
▲「舞動自我，翻轉人生」（左起）校長傅國樑、理事長蔡秀慧、同學洪語謙、會員許玉燕。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）
公益活動籌備期間，先在校內收集發票，以捐助「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」。活動當日，除了舞蹈表演，還有抽獎活動，為活動增添趣味性，活動獎品與費用由鉅泓建設有限公司董事長張清桐、北北港獅子會會長蘇紋亨、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧、秘書長鐘裘玟、北港巨將服飾陳秋萍贊助。北港高中校長傅國樑感謝他們，帶給學生鼓舞人心、寓教於樂的活動，讓學生在歲末年終能知福惜福並造福於人。
▲中華民國輪椅體育運動舞蹈協會帶來精彩演出。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.27）