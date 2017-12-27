與輪椅共舞　蔡秀慧舞出身障者希望

北港高中班聯會今（２７）日邀請「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」蒞校表演「舞動自我，翻轉人生」，透過輪椅舞者的活力演出及專業分享，鼓勵學生，只要心中存有希望，也可以透過訓練與學習，突破身體的限制，舞出自己的自信心。

現任中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，為幫助不良於行的父親而投入輪椅舞蹈；有鑑於雲林地區輪椅舞蹈並不盛行，決定返鄉推廣，希望身障朋友在舞蹈中也可以跨出人生一大步，走入人群、拓展視野。