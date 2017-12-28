年度漢字出爐　「怒」氣沖天拔頭籌

公民監督國會聯盟今(28)日表示，2017年立法院十大新聞冠軍是「一例一休修各自表述，民團怒：勞權倒退30年」，年度漢字則是「怒」，兩項冠軍都和勞基法有關，以此來看，台灣勞權、低薪問題，所引發的民怨宛如星星之火，若小英政府處理不妥，可能會影響明年的縣市長選舉結果。

此次十大新聞事件前五名分別為：「一例一休修各自表述，民團怒：勞權倒退30年」（647票）、「大法官：未保障同志婚姻視違憲。修民法或另立專法成為立院新角力」（532票）、「亞泥礦權可再展延20年，太魯閣族封路要求修正《礦業法》」（410票）、「立院三讀前瞻計畫4年4200億，民憂心不符所需恐淪蚊子館」（372票）、「力推降低罷免門檻，黃國昌成為首位事主」（372票）。因第四、五名票數相同，並列第四名。