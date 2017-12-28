年度漢字出爐　「怒」氣沖天拔頭籌

公民監督國會聯盟今(28)日表示，2017年立法院十大新聞冠軍是「一例一休修各自表述，民團怒：勞權倒退30年」，年度漢字則是「怒」，兩項冠軍都和勞基法有關，以此來看，台灣勞權、低薪問題，所引發的民怨宛如星星之火，若小英政府處理不妥，可能會影響明年的縣市長選舉結果。
此次十大新聞事件前五名分別為：「一例一休修各自表述，民團怒：勞權倒退30年」（647票）、「大法官：未保障同志婚姻視違憲。修民法或另立專法成為立院新角力」（532票）、「亞泥礦權可再展延20年，太魯閣族封路要求修正《礦業法》」（410票）、「立院三讀前瞻計畫4年4200億，民憂心不符所需恐淪蚊子館」（372票）、「力推降低罷免門檻，黃國昌成為首位事主」（372票）。因第四、五名票數相同，並列第四名。
後五名分別為：「阻擋勞基法修法草案 徐永明、蔣萬安成新『站』神」（237票）、「《促轉條例》力拚今年完成立法 回復政治受難者名譽」（227票）、「首位閣揆在立法院主張台灣不隸屬中國，賴清德：我是務實台獨主義者」（225票）、「年改月退降至32K，立委廖國棟：只能住茅房」（214票）、「中國選秀節目來台舉辦，高金被指施壓台大借場地」（212票）。
十大漢字排名則為：怒（229票）、鬧（149票）、彎（145票）、丑（100票）、耗（88票）、急（77票）、嗆（33票）、罷（34票）、拖（31票）、操（30票）。
綜觀2017年「立法院十大新聞」及「年度漢字」排行榜，有關勞基法的新聞事件就奪下第一、第六兩項名次；「怒」字票數也遙遙領先其他字，拔得頭籌，足見民眾對此事件的關注。
回顧歷年立法院的年度漢字，分別是2008年「黑」、2009年「私」、2010年「唬」、2011年「恥」、2012年「廢」、2013年「假」、2014年「同」、2015年「新」、2016年「暴」。