軍武》委員錯了嗎？紅隼火箭彈打穿共軍主戰車有難度

中科院研發的紅隼火箭彈全名為「紅隼近程反裝甲火箭彈」，2009年8月台北國際航太展中首度展出原型，2013年航太展展出完成版。紅隼火箭彈重約5公斤，穿透力約350至400公厘，由於紅隼火箭彈仍缺乏密閉空間發射能力，中科院正在努力改善此缺點。

民進黨立委王定宇日前稱國軍正在發展不對稱戰力，解放軍雖然有很多大台的坦克，但是只要國軍步兵背著一台紅隼火箭彈，「一個人就可以摧毀一輛坦克」。實際上，用紅隼火箭彈擊毀解放軍主力戰車恐怕有相當大的難度。

在民國104年(2015年)度國防預算中，國防部編列4800萬向中科院採購700枚國造紅隼反裝火箭彈，但是有了紅隼火箭彈就真的能殲滅解放軍的大型主力戰車嗎?

以解放軍現役的主力戰車99式為例，最容易中彈的車頭與砲塔正面採用中國大陸最新科技的複合裝甲，車頭上半部的複合裝甲的夾層由普通鋼、玻璃纖維、超硬鋼、普通鋼所組成，總厚度為220公厘，傾斜角度為68度。

99式車頭下半的裝甲厚度約80公厘，並裝有兩塊大型塑鋼板，砲塔外部與車頭還能安裝附加被動裝甲塊裝甲或高爆反應裝甲，降低被反戰車武器擊毀的機率。可怕的是，99式砲手艙蓋後方裝有一具特殊的致盲雷射發射器，不只能夠破壞敵方光電感測器，甚至能傷害對方觀測儀器操作人員的眼睛。



▲中國大陸解放軍99式主力戰車。（圖／環球網）

由於破壞性不足，紅隼火箭彈本身設計並非針對主力戰車，而是攻擊裝甲較薄的步兵戰鬥車或一般輪型裝甲載具，甚至是水泥建造的碉堡與建築物，美軍在伊拉克戰爭中就大量使用M72火箭彈攻擊伊拉克城鎮和山區建築物。

戰車最脆弱為車頂與後方，如果操作紅隼火箭彈的步兵能繞到戰車後方，或是從高處攻擊戰車，或許還有勝算，但是現在城鎮作戰中，戰車作戰多半由步兵協同，避免戰車落單遭受攻擊，因此要步兵持火箭彈攻擊戰車，恐怕必須抱持「神風特攻隊」的必死決心。

在國軍現役武器中，FGM-148「標槍」反裝甲飛彈與BGM-71拖式反戰車飛彈都能正面擊毀敵軍主力戰車，但是能夠射後不理的標槍飛彈國軍採購不到百具發射器與約500枚標槍飛彈；拖式飛彈則是重達20公斤，必須由車輛搭載，因此步兵無法單人操作擊殺敵軍主力戰車。



▲中科院研發的紅隼火箭彈。（圖／記者呂炯昌攝 ）